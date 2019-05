Roger Federer en titelverdediger Rafael Nadal hebben woensdag eenvoudig de derde ronde van Roland Garros bereikt. De 37-jarige Zwitser en de 32-jarige Spanjaard wonnen op het Franse gravel beiden in drie sets.

Federer was op Court Philippe-Chatrier te sterk voor lucky loser Oscar Otte: 6-4, 6-3 en 6-4. De partij tussen de twintigvoudig Grand Slam-winnaar en de Duitse nummer 144 van de wereld nam iets meer dan anderhalf uur in beslag.

Federer maakt na vier jaar afwezigheid zijn rentree in Parijs. De afgelopen jaren sloeg hij het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar over om zich op Wimbledon te richten. De mondiale nummer drie luisterde zijn rentree zondag op met een zege op de Italiaan Lorenzo Sonego.

Voor Federer is het de vijftiende keer dat hij de derde ronde bereikt. Hij won het toernooi alleen in 2009 en verloor in 2006, 2007, 2008 en 2011 de finale, waarin hij telkens voor Nadal moest buigen.

In de derde ronde neemt Federer het op tegen Casper Ruud. De twintigjarige Noor zette de als 29e geplaatste Italiaan Matteo Berrettini vrij eenvoudig opzij: 6-4, 7-5 en 6-3.

Rafael Nadal kent weinig problemen met de Duitser Yannick Maden. (Foto: Pro Shots)

Nadal gunt Maden zeven games

De als tweede geplaatste Nadal had op Court Suzanne-Lenglen iets meer dan twee uur nodig om Yannick Maden te verslaan: 6-1, 6-2 en 6-4. De Duitse nummer 114 van de wereld sloeg weliswaar minder onnodige fouten dan Nadal, maar ook een stuk minder winners (15 om 43).

De 29-jarige Maden deed dit jaar voor het eerst in zijn loopbaan mee aan het hoofdtoernooi van Roland Garros. Vorig jaar strandde de Duitser in de kwalificatie. Voor Nadal is het zijn vijftiende deelname aan het Grand Slam-toernooi, dat hij al elf keer op zijn naam schreef.

De laatste keer dat Roland Garros niet werd gewonnen door Nadal was in 2016, toen Novak Djokovic aan het langste eind trok in Parijs. De Servische nummer één van de wereld komt donderdag in actie in de tweede ronde.

Voor een plek in de achtste finales wacht Nadal een krachtmeting met David Goffin. De Belg rekende in de tweede ronde eenvoudig af met de Serviër Miomir Kecmanovic: 6-2, 6-4 en 6-3.

Stan Wawrinka rekent eenvoudig af met de Chileen Christian Garín. (Foto: Pro Shots)

Wawrinka treft Cilic of Dimitrov in derde ronde

Ook Stan Wawrinka kende weinig problemen in de tweede ronde. De Zwitserse oud-winnaar ontdeed zich in eveneens drie sets van de Chileense nummer 37 van de wereld Christian Garín: 6-1, 6-4 en 6-0.

Wawrinka, die de 28e plaats op de wereldranglijst bezet, schreef Roland Garros in 2015 op zijn naam en verloor twee jaar later in de finale van Nadal.

In zijn volgende partij speelt de 34-jarige Wawrinka tegen de winnaar van de confrontatie tussen de als elfde gerangschikte Kroaat Marin Cilic en Grigor Dimitrov uit Bulgarije.

Stéfanos Tsitsipás verslaat Hugo Dellien uit Bolivia. (Foto: Pro Shots)

Tsitsipás voor eerste keer naar derde ronde

Eerder op woensdag bereikte Stéfanos Tsitsipás met enige moeite de derde ronde. De als zesde geplaatste Griek was in vier sets te sterk voor de Boliviaan Hugo Dellien: 4-6, 6-0, 6-3 en 7-5.

Tsitsipás verloor de eerste set verrassend met 4-6, maar toonde veerkracht en gunde de 25-jarige Dellien (ATP-86) in het restant van de wedstrijd geen set meer. De partij op Court Simonne-Mathieu duurde bijna drie uur.

De twintigjarige Tsitsipás staat voor het eerst in zijn prille loopbaan in de derde ronde van Roland Garros. Vorig jaar strandde hij in de tweede ronde en in 2017 was de eerste ronde het eindstation voor de huidige nummer zes van de wereld.

Tsitsipás, die begin dit jaar zijn doorbraak kende door de halve finales van de Australian Open te bereiken, neemt het in de derde ronde van Roland Garros op tegen de Serviër Filip Krajinovic of de Spanjaard Roberto Carballés Baena.