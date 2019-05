Karolína Plísková heeft zich woensdag niet bovenmatig hoeven in te spannen om de derde ronde van Roland Garros te bereiken. Sloane Stephens had meer moeite in de tweede ronde, maar verloor ook geen set.

De als tweede geplaatste Plísková had nog geen uur nodig om de Slowaakse Kristína Kučová (WTA-203) te verslaan. Ze verloor maar vier games: 6-2 en 6-2.

De Tsjechische speelde zeer solide (slechts elf onnodige fouten) en leunde op haar sterke service. Ze verloor slechts tien punten in haar eigen opslaggames en hoefde maar één breakpunt toe te staan, dat ze ook nog wegwerkte.

De 27-jarige Plísková, die twee jaar geleden tot de halve finales reikte in Parijs, geldt als een van de favorieten voor de eindzege op Roland Garros na haar toernooiwinst in Rome eerder deze maand.

Sloane Stephens. (Foto: Pro Shots)

Stephens worstelt in servicegames

Stephens was op het Court Philippe-Chatrier in twee sets te sterk voor de Spaanse Sara Sorribes Tormo, al liet haar service te wensen over.

De als zevende geplaatste Amerikaanse werd in de tweede set liefst vier keer gebroken, maar knokte zich net zo vaak terug en besliste de tweederondepartij na een uur en 26 minuten in haar voordeel: 6-1 en 7-6 (3). De 22-jarige Sorribes Tormo bezet de 75e plek op de WTA-ranking.

Door de zege is Stephens nog zonder setverlies op Roland Garros. De US Open-winnares van 2017 - in Parijs een van de belangrijkste concurrenten van Kiki Bertens voor de titel - won in de eerste ronde van de Japanse Misaki Doi: 6-3 en 7-6 (4).

Stephens, die onlangs de Nederlander Sven Groeneveld opnam in haar coachingsteam, neemt het voor een plek in de achtste finales op tegen Polona Hercog. De Sloveense was in drie sets te sterk voor de Amerikaanse Jennifer Brady: 6-3, 6-7 (8) en 6-4.

Vorig jaar reikte Stephens tot de finale op Roland Garros, haar beste resultaat ooit op het Grand Slam-toernooi in Parijs. Ze dolf in de eindstrijd het onderspit tegen de Roemeense Simona Halep.

Garbiñe Muguruza. (Foto: Pro Shots)

Muguruza ook naar derde ronde

Ook de voormalige Roland Garros-winnares Garbiñe Muguruza bereikte de derde ronde. De 25-jarige Spaanse rekende in twee sets af met de vijf jaar oudere Zweedse Johanna Larsson: 6-4 en 6-1.

Muguruza, die Roland Garros in 2016 op haar naam schreef en vorig jaar de halve finales haalde, neemt het in de derde ronde op tegen Elina Svitolina. De Oekraïense nummer negen van de wereld profiteerde van een opgave van Kateryna Kozlova.

Bertens komt later op woensdag in actie in de tweede ronde. De Nederlandse nummer vier van de wereld treft op het Court Philippe-Chatrier de Slowaakse Viktória Kuzmová.