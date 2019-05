Kiki Bertens speelt haar tweede partij op Roland Garros woensdag op het centercourt. De Zuid-Hollandse neemt het op Court Philippe-Chatrier in de tweede ronde op tegen de Slowaakse Viktória Kuzmová.

Bertens komt in actie na de partij tussen Roger Federer en lucky loser Oscar Otte uit Duitsland. Op Court Philippe-Chatrier wordt de vierde speeldag om 11.00 uur geopend met de ontmoeting tussen Sloane Stephens en de Spaanse Sara Sorribes Tormo.

De 27-jarige Bertens speelde drie jaar geleden voor het laatst op het centercourt in Parijs. De huidige nummer vier van de wereld moest toen in de halve finales haar meerdere erkennen in Serena Williams.

Bertens en Kuzmová treffen elkaar voor de derde keer dit jaar. Eind maart won de Nederlandse de laatste onderlinge ontmoeting in Miami en een maand eerder trok de Slowaakse nummer 46 van de wereld aan het langste eind in Dubai. Beide partijen werden in drie sets beslist.

Bertens kan Konta treffen in derde ronde

Bij winst op Kuzmová evenaart Bertens haar prestatie van vorig jaar op Roland Garros, toen ze in de derde ronde moest buigen voor Angelique Kerber. Die Duitse werd zondag verrassend al in de eerste ronde uitgeschakeld.

In de derde ronde kan Bertens mogelijk Johanna Konta tegenkomen. De Britse was anderhalve week geleden in de halve finales van het graveltoernooi in Rome nog te sterk voor de Nederlandse.