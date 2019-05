Naomi Osaka heeft dinsdag met moeite de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De nummer één van de wereld had drie sets nodig tegen de Slowaakse Anna Karolína Schmiedlová. Eerder op de dag verloor oud-toernooiwinnares Jelena Ostapenko.

De 21-jarige Osaka, een van de grote concurrenten van Kiki Bertens in Parijs, kende een zeer moeizaam begin tegen Schmiedlová (WTA-90). Het werd 0-6, 7-6 (4) en 6-1.

In de tweede set leek Osaka op weg naar een vroege uitschakeling, want Schmiedlová kwam via een break op 6-5 en mocht serveren voor de set. De Japanse topfavoriete brak echter terug, sloeg in de tiebreak toe en klaarde de klus in set drie.

Osaka komt sinds 2016 in actie op Roland Garros en reikte er nog nooit verder dan de derde ronde op het Franse gravel. Ze staat op twee Grand Slam-titels: de US Open (2018) en de Australian Open (begin dit jaar).

Naomi Osaka in actie tijdens haar eersterondepartij tegen Anna Karolína Schmiedlová. (Foto: Pro Shots)

Azarenka schakelt Ostapenko uit

In de tweede ronde wacht Osaka een duel met Victoria Azarenka, die van Ostapenko won: 6-4 en 7-6 (4). De Letse Ostapenko reikte in 2017 bijna vanuit het niets tot de finale van Roland Garros, waarin ze te sterk was voor Simona Halep en de eerste ongeplaatste winnares in Parijs werd sinds 1933.

Ze eindigde 2017 als nummer zeven van de wereld, maar sindsdien is ze flink weggezakt. Vorig jaar strandde ze als titelverdedigster al in de eerste ronde op Roland Garros en momenteel staat ze 39e op de wereldranglijst.

Ostapenko speelde dinsdag tegen Azarenka zoals gebruikelijk met alle risico, waardoor ze liefst zestig onnodig fouten en 'slechts' 33 winners noteerde. De Wit-Russische (negentien onnodige fouten en twaalf winners) profiteerde dankbaar.

Azarenka (WTA-43) heeft zelf ook een aantal lastige jaren achter de rug. De Australian Open-winnares van 2012 en 2013 werd eind 2016 moeder en belandde vervolgens in een heftige juridische strijd om de voogdij van haar zoon Leo.

Jelena Ostapenko is de wanhoop nabij in haar partij tegen Victoria Azarenka. (Foto: Pro Shots)