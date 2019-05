Alexander Zverev heeft dinsdag met pijn en moeite de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De als vijfde geplaatste Duitser verspeelde een 2-0-voorsprong in sets tegen de Australiër John Millman, maar won alsnog.

Na ruim 4 uur tennissen kon de 22-jarige Zverev eindelijk opgelucht juichen op het Court Philippe-Chatrier: 7-6 (4), 6-3, 2-6, 6-7 (5) en 6-3.

De mondiale nummer vijf heeft al elf ATP-toernooien gewonnen - waaronder vijf op gravel - maar op Grand Slams gaat het vaak al snel mis. De beste prestatie van Zverev bij een van de vier belangrijkste toernooien is zijn kwartfinaleplaats vorig jaar op Roland Garros.

De pupil van Ivan Lendl leek tegen Millman (ATP-56) op weg naar een regelmatige zege, maar in de derde en vierde set ging Zverev steeds slordiger spelen (34 onnodige fouten), waardoor de Australiër terug komen komen in de wedstrijd.

Zverev moest zo de veertiende vijfsetter spelen in zijn 41e Grand Slam-duel. In de beslissende set noteerde de lange Duitser nog maar zes onnodige fouten en had hij aan een break in de achtste game genoeg voor de winst.

Zverev neemt het in de tweede ronde op tegen de Zweed Mikael Ymer, die in drie sets afrekende met de Sloveen Blaz Rola: 6-0, 6-3 en 7-6 (5).

Juan Martín del Potro. (Foto: Pro Shots)

Del Potro wint ondanks stroeve start

Juan Martín del Potro bereikte ook de tweede ronde in Parijs. De als achtste geplaatste Argentijn kende een stroeve start tegen de Chileen Nicolás Jarry (ATP-58), maar was op tijd bij de les: 3-6, 6-2, 6-1 en 6-4.

De US Open-winnaar van 2009, die in zijn loopbaan vaak met blessureleed te kampen had, stond vorig jaar in de halve finales op Roland Garros, een prestatie die hij ook al in 2009 neerzette.

De als negende geplaatste Fabio Fognini rekende in een Italiaans onderonsje in de eerste ronde af met Andreas Seppi: 6-3, 6-0, 3-6 en 6-3.

In het mannendubbelspel bereikten de Nederlanders Matwé Middelkoop (met de Duitser Tim Pütz) en Jean-Julien Rojer (met de Roemeen Horia Tecau) in twee sets de tweede ronde.