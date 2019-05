Oud-winnaars Novak Djokovic, Rafael Nadal en Stan Wawrinka hebben maandag geen fout gemaakt in de eerste ronde van Roland Garros.

Djokovic had niet de makkelijkste loting met Hubert Hurkacz (ATP-44), maar de Pool bleek op Court Philippe-Chatrier geen heel lastige horde voor de nummer één van de wereld: 6-4, 6-2 en 6-2.

De lange Hurkacz maakte te veel onnodige fouten (23, tegenover slechts 14 voor Djokovic) en serveerde niet goed genoeg (eerste servicepercentage van 59) om het de Serviër echt moeilijk te maken. Djokovic creëerde negen breakpoints en benutte er zes.

In de tweede ronde treft de toernooiwinnaar van 2016 en drievoudig verliezend finalist (2012, 2014 en 2015) de Zwitserse lucky loser Henri Laaksonen, die ook maar drie sets nodig had tegen de Spaanse qualifier Pedro Martínez: 6-1, 6-0 en 7-6 (4).

Rafael Nadal jaagt op zijn twaalfde titel in Parijs. (Foto: Pro Shots)

Nadal gunt debutant maar zes games

Nadal hoefde niet heel diep te gaan om Roland Garros-debutant Yannick Hanfmann te verslaan: 6-2, 6-1 en 6-3.

In elke set plaatste de 32-jarige Spanjaard een snelle break, waarna hij nooit serieus in de problemen kwam. De Duitser Hanfmann kreeg weliswaar vier breakpoints, maar Nadal werkte die allemaal weg.

De 27-jarige Hanfmann speelde nooit eerder op Roland Garros en debuteerde vorig jaar op de US Open in een Grand Slam. De nummer 180 van de wereld is de laatste maanden bezig aan een opmars op de ATP-ranking, maar een stunt tegen de recordkampioen in Parijs zat er nooit in.

Nadal begon maandag aan de 56e Grand Slam in zijn imposante carrière en wist zeventien keer een van de vier grote toernooien te winnen. Alleen Roger Federer is met twintig Grand Slam-zeges nog succesvoller. De 37-jarige Zwitser bereikte zondag al de tweede ronde in Parijs.

In de jacht op zijn twaalfde eindzege op Roland Garros neemt Nadal het in de tweede ronde op tegen een andere Duitser: Yannick Maden. De nummer 114 van de wereld won maandag in drie sets van de Belg Kimmer Coppejans en bereikte op 29-jarige leeftijd voor het eerst in zijn carrière de tweede ronde van een Grand Slam.

Stan Wawrinka bereikte twee keer de finale op Roland Garros. (Foto: Pro Shots)

Wawrinka heeft vier sets nodig

Wawrinka kende wel wat problemen in zijn eerste partij in Parijs, want hij moest een set afstaan tegen Jozef Kovalík. Desondanks kwam de zege van de Zwitser nooit echt in gevaar: 6-1, 6-7 (3), 6-2 en 6-3.

De 34-jarige Wawrinka, die 28e staat op de wereldranglijst, sloeg liefst negentien aces tegen de Slowaak Kovalík (ATP-132). Daarmee compenseerde hij zijn slordige spel (veertig onnodige fouten) voldoende om geen enkele break toe te staan.

De winnaar van 2015, als 24e geplaatst op Roland Garros, treft nu de Chileen Cristian Garín, die de boomlange Amerikaan Reilly Opelka uitschakelde: 7-6 (0), 7-5 en 7-6 (7).