Kiki Bertens kijkt met een goed gevoel terug op haar spel van maandag in de eerste ronde van Roland Garros. De Westlandse vreesde een zware partij tegen Pauline Parmentier, maar won uiteindelijk vrij eenvoudig van de ervaren Française.

"Het is altijd lastig om het in de eerste ronde van Roland Garros tegen een thuisspeelster op te nemen, maar ik ben heel blij met het spel wat ik heb laten zien. Het was een mooi gevecht", zei Bertens na het bereiken van de tweede ronde op haar persconferentie in Parijs.

De Nederlandse nummer vier van de wereld gaf in haar openingspartij geen enkele break weg en sloeg zelf wel twee keer toe op de service van Parmentier, die vooral in de beginfase moeite had om Bertens bij te benen (6-3 en 6-4).

De kopvrouw van het Nederlandse tennis mocht haar eerste partij direct tegen een Française én op het Court Suzanne-Lenglen spelen, het op een na grootste stadion op Roland Garros. Van Bertens is algemeen bekend dat ze liever op een afgelegen baan dan in een gevuld stadion speelt, al verandert dat langzaam.

"Ik begin steeds beter te wennen aan het spelen in grote stadions, al geef ik nog steeds de voorkeur aan een baan met minder publiek. Maar ik denk niet dat dat nu nog gaat gebeuren", zei Bertens met een glimlach.

'Kuzmová speelt heel agressief tennis'

In de tweede ronde wacht voor Bertens een krachtmeting met de Slowaakse Viktória Kuzmová (WTA-46), die de Française Alizé Cornet maandag in twee sets versloeg. Kuzmová en Bertens speelden in 2019 al twee keer tegen elkaar (Dubai en Miami) en zijn in evenwicht wat betreft zeges in onderlinge ontmoetingen.

"Viktória speelt heel agressief tennis en dat maakt het lastig voor mij", blikte Bertens al vooruit op het treffen van woensdag. "Ik verwacht een heel lastige wedstrijd. Ze heeft van een Française gewonnen die hier vaak goed is, dus het is geen eenvoudige opgave voor mij."

Dat Bertens voor het eerst in haar loopbaan als titelfavoriet aan Roland Garros begint, probeert ze zoveel mogelijk te negeren. "Het wordt heel lastig om de titel te pakken. Ik weet dat ik daar toe in staat ben, maar ik kan ook zomaar de volgende ronde verliezen. Ik ga mijn best doen en dan zie ik het wel."

De laatste Nederlandse Grand Slam-winnaar is nog altijd Richard Krajicek, die in 1996 Wimbledon op zijn naam schreef. Bertens bereikte in 2016 wel al eens de halve finales van Roland Garros, maar die historische prestatie wist ze in 2017 (tweede ronde) en 2018 (derde ronde) geen vervolg te geven.

Kiki Bertens incasseerde geen enkele break tegen Parmentier. (Foto: Pro Shots)