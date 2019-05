Kiki Bertens heeft maandag op overtuigende wijze de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De Nederlandse nummer vier van de wereld rekende in haar openingswedstrijd af met de Française Pauline Parmentier.

Bertens incasseerde geen enkele break tegen de 33-jarige Parmentier en trok in twee sets aan het langste eind op Court Suzanne-Lenglen: 6-3 en 6-4. De eersterondepartij duurde anderhalf uur.

Het is pas de eerste keer in haar loopbaan dat Bertens gravelspecialist Parmentier verslaat. De Française wist de drie voorgaande ontmoetingen met de Nederlandse (in 2014, 2015 en 2016) allemaal in haar voordeel te beslissen.

Parmentier deed voor de vijftiende keer in haar loopbaan mee aan Roland Garros. In 2014 noteerde de huidige nummer 66 van de wereld haar beste resultaat in Parijs door de achtste finales te bereiken. Vorig jaar was de derde ronde haar eindstation.

De 27-jarige Bertens reikte in 2016 tot de halve eindstrijd op Roland Garros, maar ze werd in 2017 (tweede ronde) en 2018 (derde ronde) al in een vroeg stadium uitgeschakeld. Voor een plek in de derde ronde wacht Bertens woensdag een krachtmeting met de Slowaakse Viktória Kuzmová (WTA-46), die de Française Alizé Cornet versloeg: 6-4 en 6-3.

Als ze ook die ronde overleeft, komt Bertens mogelijk Johanna Konta tegen. De Britse, die anderhalve week geleden in de halve finales van het graveltoernooi in Rome nog te sterk was voor de Nederlandse, bereikte de tweede ronde door de Duitse qualifier Antonia Lottner te verslaan: 6-4 en 6-4.

Bertens begint sterk tegen Parmentier

Bertens, die mede door haar sterke prestaties in Madrid (winst) en Rome als titelkandidaat aan Roland Garros is begonnen, kende een prima start op het Franse gravel. De Westlandse sloeg in de eerste game weliswaar twee dubbele fouten, maar ze knokte zich terug en bleef een vroege break bespaard.

Direct daarna sloeg Bertens wél toe op de opslag van Parmentier, die in haar eerste servicegame slechts één punt veroverde. Bertens kreeg op 0-3 nog twee breakpoints, maar Parmentier wist die met pijn en moeite weg te slaan.

Bertens, die dankzij haar sterke forehand de nodige winners sloeg en leunde op haar sterke eerste service, kwam daarna niet echt meer in de problemen. De kopvrouw van het Nederlandse tennis moest op 4-2 wel twee breakpoints wegslaan, maar deed dat met verve en serveerde even later op 5-3 de set uit.

In het tweede bedrijf liet Parmentier zich van een betere kant zien. Het ging lang gelijk op, mede doordat Bertens op 1-1 een breakpoint verzuimde te verzilveren. Op 3-3 sloeg de Nederlandse alsnog toe op de service van Parmentier, waarna ze de wedstrijd eenvoudig in haar voordeel besliste.