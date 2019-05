Petra Kvitová heeft zich maandag teruggetrokken op Roland Garros. De Tsjechische nummer zes van de wereld heeft te veel last van een armblessure om in actie te komen in Parijs.

De 29-jarige Kvitová zou maandag aan het begin van de middag haar eersterondepartij tegen leeftijdsgenoot Sorana Cirstea spelen. De Roemeense wacht nu een wedstrijd tegen lucky loser Kaja Juvan uit Slovenië.

"Ik ben erg teleurgesteld dat ik me moet afmelden voor Roland Garros", schrijft Kvitová maandag op Twitter. "De laatste weken heb ik last van mijn linkerarm en een MRI-scan heeft uitgewezen dat ik een spier heb gescheurd. Daardoor is het onverantwoord om te spelen op Roland Garros."

Door de afmelding van Kvitová valt er een kandidaat voor de titel weg. De tweevoudig Wimbledon-winnares (2011 en 2014) kwam op Roland Garros weliswaar nooit verder dan de halve finales (2012), maar ze steekt dit jaar in blakende vorm.

Kvitová won in 2019 al twee toernooien

Kvitová bereikte in 2019 al vier WTA-finales en won twee toernooien, waaronder het graveltoernooi in Stuttgart van eind april. De Tsjechische wist in de Duitse stad onder anderen Kiki Bertens te verslaan.

Vorig jaar strandde Kvitová al in de tweede ronde op Roland Garros. De laatste keer dat ze op het Franse gravel de achtste finales haalde, was in 2015.

De 27-jarige Bertens, een van de favorieten voor de titel op Roland Garros, bereikte maandag de tweede ronde door de Française Pauline Parmentier te verslaan.

Wozniacki in eerste ronde uitgeschakeld

Voor Carolina Wozniacki is de eerste ronde in Parijs direct het eindstation. De Deense, die vorig jaar bekendmaakte dat ze aan reuma lijdt, verloor in drie sets van de Russin Veronika Kudermetova: 0-6, 6-3 en 6-3.

Wozniacki kwam op Roland Garros nooit verder dan de kwartfinale. De voormalig nummer één van de wereld won in haar carrière slechts één Grand Slam: de Australian Open van 2018.

Ashleigh Barty veroverde probleemloos de tweede ronde. De Australische nummer acht van de wereld was met 6-3 en 6-3 te sterk voor de Amerikaanse Jessica Pegula.

De 23-jarige Barty kwam in Parijs nooit verder dan de tweede ronde. Haar beste resultaat op een Grand Slam boekte ze eerder dit jaar door op de Australian Open de kwartfinales te bereiken.

Williams bereikte na een valse start de tweede ronde. (Foto: Pro Shots)

Williams na stroeve start verder

Serena Williams plaatste zich na een stroeve start voor de tweede ronde. De Amerikaanse nummer tien van de plaatsingslijst had drie sets nodig tegen de Russin Vitalia Diatchenko: 2-6, 6-1 en 6-0.

Williams speelde dit jaar nog geen enkel graveltoernooi en dat was te merken. De voormalig nummer één van de wereld maakte in set één veel fouten en daar profiteerde de 28-jarige Russin dankbaar van.

Na een oerkreet in set twee herstelde Williams zich, waarna de nummer 83 van de wereld geen schijn van kans meer maakte.