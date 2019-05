Roger Federer geniet met volle teugen van het feit dat hij op Roland Garros niet wordt gezien als topfavoriet. De ervaren Zwitser, die voor het eerst sinds 2015 meedoet aan het Grand Slam-toernooi op gravel, bereikte zondag eenvoudig de tweede ronde.

"Het is fijn om een outsider te zijn", zei Federer na zijn eerste partij in Parijs. "Dat is ook hoe ik me nu voel en dan zie ik wel hoe het gaat. Op Wimbledon zal ik ongetwijfeld hoger worden ingeschaald, maar dat is dan prima."

De 37-jarige Federer sloeg het gravelseizoen de laatste jaren over om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op Wimbledon - zijn favoriete Grand Slam-toernooi - maar de ervaren Zwitser ziet in de herfst van zijn carrière geen reden meer om Roland Garros te negeren.

Federer luisterde zondag zijn eerste optreden in Parijs sinds zijn verloren kwartfinale in 2015 op met een eenvoudige zege op de Italiaan Lorenzo Sonego (6-2, 6-4 en 6-4) en blijft zo in de race om Roland Garros voor de tweede keer in zijn loopbaan te winnen.

Roger Federer doet voor het eerst sinds 2015 mee in Parijs. (Foto: Pro Shots)

'Ik voer geen show op'

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar bereikte in zijn loopbaan vijf keer de eindstrijd in Parijs, maar won het toernooi door toedoen van Rafael Nadal alleen in 2009. Roland Garros is het enige Grand Slam-toernooi dat Federer niet minstens vijf keer op zijn naam schreef.

"De afgelopen jaren voelde het altijd als een teleurstelling als ik niet won", aldus Federer. "Na de wedstrijd moest ik de pers dan uitleggen waarom ik had verloren, want de mensen begrepen dat niet. Als ik nu zou verliezen - maakt niet uit in welke ronde - zouden mensen begrip tonen en zeggen dat zoiets kan gebeuren."

"Ik vind dat soms wel een fijne benadering van de sport, want het zorgt ervoor dat je op bepaalde vlakken minder stress hebt", aldus Federer, die benadrukt dat hij zijn eigen verwachtingen niet bewust laag legt om ook de verwachtingen van de buitenwacht niet te groot te maken.

"Het is geen show die ik opvoer, het is de waarheid. Ik weet gewoon echt niet hoe ver ik kan komen op Roland Garros. Ik ben heel blij met het bereiken van de tweede ronde, want ik speelde heel goed."

In de tweede ronde speelt Federer tegen Oscar Otte. De 25-jarige Duitser, die 144e staat op de wereldranglijst, was zondag te sterk voor de Tunesiër Malek Jaziri.