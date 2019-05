Robin Haase vindt het frustrerend dat hij fysiek niet in staat was om er zondag in de eerste ronde van Roland Garros een vijfde set uit te slepen tegen Philipp Kohlschreiber. De Hagenaar dolf na een bij vlagen verdienstelijk optreden in vier sets het onderspit tegen de Duitser.

Haase verloor de eerste twee sets, maar knokte zich in het derde bedrijf terug door de tiebreak te winnen. In de vierde set was de huidige nummer 67 van de wereld niet meer in staat om Kohlschreiber van de overwinning te houden.

"Bij een 4-1-achterstand in de vierde set was ik op qua knie", zei Haase na zijn verliespartij (4-6, 4-6, 7-6 (5) en 1-6). "In eerste instantie stonden de tranen in mijn ogen, omdat ik niet meer kan lopen en nauwelijks nog mijn knie kan buigen. Daardoor waren er eerder frustraties dan dat ik ervan kon genieten."

De 32-jarige Haase heeft al langere tijd last van zijn rechterknie en werd daar in het verleden al eens aan geopereerd. De pijn is er niet altijd, al kampte Haase vorig jaar oktober bij een ATP-toernooi in Tokio ook al met knieproblemen.

"Toen was het nog erger en moest ik echt huilen. Op dat moment dacht ik dat het einde loopbaan was, maar een half jaar later speel ik weer zonder dat je iets aan me kunt zien. Zolang de adrenaline en het plezier er zijn, wil ik nog wel doorgaan."

Haase strandde net als in 2018 in de eerste ronde van Roland Garros. (Foto: Pro Shots)

'Heb gevochten voor wat ik waard ben'

Ondanks zijn knieproblemen was Haase over het algemeen wel tevreden over het niveau dat hij liet zien tegen Kohlschreiber. De kopman van het Nederlandse tennis vindt het zonde dat hij dat niet kon omzetten in minstens een vijfde set.

"In het begin van de vierde set had ik het momentum. Het is jammer dat ik daar qua concentratie en energie niet door kon pakken. Maar door echt te slaan, tenniste ik mezelf in die wedstrijd en dat is positief", aldus Haase, die vorig jaar ook al in de eerste ronde strandde op Roland Garros.

"Ik heb gevochten voor wat ik waard was en over het algemeen was mijn niveau goed. Hiermee kan ik verder. De intentie was er, het speelplan was er en de energie was er, alleen het vertrouwen niet."

Door de nederlaag van Haase is alle Nederlandse hoop op Roland Garros gevestigd op Kiki Bertens. De nummer vier van de wereld begint het Grand Slam-toernooi in Parijs maandag met een partij tegen de Française Pauline Parmentier.