Angelique Kerber is zondag al in de eerste ronde op Roland Garros uitgeschakeld. De nummer vijf van de plaatsingslijst ging ten onder tegen de Russin Anastasia Potapova.

Kerber, die vorig jaar in de derde ronde Kiki Bertens nog de baas was, had met name in de tweede set weinig in te brengen tegen de pas achttienjarige Russin: 6-4 en 6-2.

De Duitse maakte een verre van fitte indruk tegen de mondiale nummer 81. Ze kampte de laatste weken met een voetblessure en ondervond daar op het Franse gravel de gevolgen nog van.

Kerber werd in de eerste set twee keer gebroken, maar knokte zich steeds terug. Een derde break op 4-5 kostte haar de eerste set. Potapova, die haar debuut in Parijs maakte, nam in de tweede set zelfs een 4-0-voorsprong. Kerber kwam nog wel terug tot 4-2, maar pakte daarna geen game meer.

Het is voor de Russin de grootste zege uit haar loopbaan. Ze wist nog nooit van een speelsters uit de top tien te winnen. Eerder dit jaar won ze op de Australian Open pas haar eerste partij op een Grand Slam.

In de tweede ronde treft Potapova de winnares van de partij tussen de Tsjechische Karkéta Vondrousová en de Chinese Wang Yafan.