Kiki Bertens denkt dat ze het behoorlijk lastig krijgt in haar eerste partij op Roland Garros. De Zuid-Hollandse neemt het in de openingsronde op het gravel van Parijs op tegen de Française Pauline Parmentier.

"Elke wedstrijd is lastig hier. Het maakt niet uit tegen wie je speelt", zegt de 27-jarige Bertens vrijdag op een persconferentie in de aanloop naar het toernooi.

De Wateringse staat met de vierde plaats een stuk hoger op de wereldranglijst dan Parmentier, de mondiale nummer 65. Desondanks verwacht ze de tweede ronde niet zonder problemen te bereiken.

"Ik speel tegen een Française die hier al jaren speelt en heel veel ervaring heeft", aldus Bertens. "Ze is een taaie dame, dus het wordt een pittige wedstrijd."

Pauline Parmentier haalde in 2014 de vierde ronde op Roland Garros. (Foto: Pro Shots)

Bertens verloor vorige drie onderlinge ontmoetingen

De 33-jarige Parmentier doet voor de vijftiende keer op rij mee aan het hoofdtoernooi van Roland Garros. In 2014 behaalde ze met een plek in de vierde ronde haar beste resultaat.

Het wordt de vierde onderlinge ontmoeting tussen Bertens en Parmentier. In de vorige drie partijen, die allemaal op hardcourt werden gespeeld, dolf de Nederlandse telkens het onderspit.

Bertens speelt maandag haar eerste partij bij het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar. Bij winst in haar eerste twee wedstrijden stuit ze in de derde ronde mogelijk op de Britse Johanna Konta, die vorige week in de halve finales in Rome te sterk was.

'Ik ben veel met het moment bezig'

Bertens, die eerder deze maand het sterk bezette toernooi in Madrid won, wil niet te ver vooruitkijken in het schema. "Ik kan van tevoren heel erg hopen en heel veel met die resultaten bezig zijn, maar dat heeft geen zin. Zo'n toernooi duurt zo lang."

"Alle tegenstanders zijn lastig, dus ik moet elke dag alle energie die ik heb in die dag stoppen en dan kijken of het genoeg is", stelt ze. "En dat is het vooral, dat ik veel meer met het moment bezig ben dan dat ik verder kijk."

Vorig jaar strandde Bertens in de derde ronde op Roland Garros, waarin ze haar meerdere moest erkennen in Angelique Kerber. Ze reikte in 2016 al eens tot de halve finales in de Franse hoofdstad.