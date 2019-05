Roger Federer weet niet of hij zich kan mengen in de strijd om de titel op Roland Garros. De Zwitser maakt volgende week zijn rentree op het gravel van Parijs.

"Ik ben erg tevreden met mijn fysieke gesteldheid en ik heb het gevoel dat ik in goede vorm steek, maar of dat voldoende is tegen de absolute top als het er werkelijk om gaat", vroeg de 37-jarige Federer zich af op de persconferentie in de aanloop naar het toernooi.

"Ik weet niet zeker of het mogelijk is. Maar ik hoop dat ik zo ver in het toernooi kan komen dat ik het kan opnemen tegen de topspelers. Eerst moet ik maar eens zo ver komen. Dat is al een uitdaging op zich."

Vorige week trok Federer zich bij het Masters-toernooi in Rome nog terug voor zijn partij in de kwartfinale tegen de Griek Stéfanos Tsitsipás. Hij kampte met een blessure aan zijn rechterbeen, maar is weer hersteld.

"Die lastige beslissing heb ik genomen omdat ik er 100 procent zeker van wilde zijn dat ik hier mee kon doen", verklaarde de nummer drie van de wereld.

Roger Federer traint met Novak Djokovic in zijn voorbereiding op het toernooi. (Foto: Pro Shots)

'Er zijn heel wat dingen veranderd op Roland Garros'

Federer komt voor het eerst sinds 2015 weer eens in actie op Roland Garros. De afgelopen drie jaar sloeg hij het tweede Grand Slam-toernooi telkens over om zich optimaal te kunnen voorbereiden op Wimbledon.

"Er zijn heel wat dingen veranderd sinds mijn laatste optreden hier", aldus de twintigvoudig Grand Slam-winnaar. "Het is erg mooi om te zien hoe het toernooi is gegroeid. Ik heb het toernooi zo gemist dat ik erg blij ben om terug te keren."

Federer schreef Roland Garros alleen in 2009 op zijn naam. In 2006, 2007, 2008 en 2011 haalde hij de finale in de Franse hoofdstad, maar daarin moest hij elke keer zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal.

Bij zijn rentree in Parijs neemt hij het in de eerste ronde op tegen de Italiaan Lorenzo Sonego, de nummer 73 van de wereld.