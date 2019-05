Nick Kyrgios heeft zich vrijdag afgemeld voor Roland Garros. Volgens de officiële lezing is de veelbesproken en controversiële Australiër ziek, al bestaan daar twijfels over.

De 24-jarige Kyrgios, die de laatste weken veelvuldig het nieuws haalt met wangedrag, zou het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar beginnen met een partij tegen de Brit Cameron Norrie.

In aanloop naar het prestigieuze graveltoernooi in Parijs plaatste Kyrgios een bijzondere video op Instagram, waarin hij aanwezig was op het Wimbledon-complex en zei dat hij Roland Garros maar niets vindt.

Vorig jaar ontbrak Kyrgios op Roland Garros en in 2017 kwam de huidige nummer 36 van de wereld tot de tweede ronde. Begin 2019 strandde hij direct op de Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar.

Kyrgios gooide met stoel in Rome

Ruim een week geleden werd Kyrgios nog gediskwalificeerd bij het graveltoernooi in Rome, waar hij tijdens zijn tweederondepartij een woede-uitbarsting kreeg en een stoel op de baan gooide. Het incident kostte hem punten op de wereldranglijst en daarmee een geplaatste status op Roland Garros.

Eerder op die dag had hij al het nieuws gehaald met pikante uitspraken over Novak Djokovic en Rafael Nadal. In een interview beledigde hij beide topspelers.

Roland Garros begint zondag. Bij de mannen verdedigt Nadal zijn titel. In het vrouwentoernooi geldt dat voor Simona Halep en is Kiki Bertens een van de kanshebbers.