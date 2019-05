Kiki Bertens neemt het op Roland Garros in de eerste ronde op tegen de Française Pauline Parmentier. Dat heeft de loting donderdag uitgewezen. Robin Haase treft de Duitser Philipp Kohlschreiber.

Bertens is bij het Grand Slam-toernooi in Parijs als vierde geplaatst. Die positie neemt ze ook in op de WTA-ranking. Parmentier is de nummer 65 van de wereld.

Bertens en Parmenier speelden drie keer eerder tegen elkaar en drie keer ging de zege naar de Française. Dat gebeurde wel steeds op hardcourt. De laatste keer dat de twee elkaar troffen, was in 2016 in de kwalificaties voor het WTA-toernooi van Monterrey.

Als Bertens nu wel wint, dan wacht haar mogelijk wederom een thuisspeelster. Dan moet de Française Alize Cornet wel winnen van de Slowaakse Viktória Kuzmová, de huidige nummer 46 van de wereld.

Mogelijk weerzien met Konta

De 27-jarige Zuid-Hollandse heeft daarna geen eenvoudig schema. In de derde ronde zou ze de Britse Johanna Konta weleens kunnen treffen. Daarvan verloor ze onlangs nog in de halve finale van het WTA-toernooi in Rome.

Daarna wacht mogelijk de Zwitserse Belinda Bencic. Ook de Oekraïense Elina Svitolina, de nummer negen van de wereld, en de Amerikaanse Sloane Stephens, de mondiale nummer zeven, zitten in haar deel van het schema.

Bertens strandde vorig jaar op het Franse gravel in de derde ronde. Ze verloor toen van Angelique Kerber. Twee jaar eerder haalde ze nog de halve finales.

Titelverdediger Simona Halep speelt in de eerste ronde tegen Ajla Tomljanovic. De als eerste geplaatste Japanse Naomi Osaka treft de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova. Karolína Plísková, de nummer twee van de plaatsingslijst, neemt het op tegen de Amerikaanse Madison Brengle.

Haase hoopt op het Franse gravel eindelijk de derde ronde te bereiken. (Foto: Getty Images)

Haase kwam nog nooit door tweede ronde

Haase neemt het in de eerste ronde op tegen de taaie Duitser Kohlschreiber. De Nederlander staat nu op de 67e plaats op de ATP-ranking, de Duitser is de mondiale nummer 53.

De 32-jarige Hagenaar won van de eerdere drie ontmoetingen met de drie jaar oudere Kohlschreiber er slechts één. Dat was in de finale van het ATP-toernooi van Kitzbühel van 2012.

Haase wist op Roland Garros nog nooit de derde ronde te halen. Vorig jaar ging hij in de eerste ronde ten onder tegen de Belg David Goffin, nadat hij een 2-0-voorsprong in sets had. Het jaar daarvoor haalde hij de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Novak Djokovic treft in de eerste ronde de Pool Hubert Hurkacz, terwijl titelverdediger Rafael Nadal tegen een qualifier speelt. Roger Federer ontmoet de Italiaan Lorenzo Sonego.

Het enkelspel op Roland Garros gaat zondag van start. De finale bij de vrouwen wordt op 8 juni gespeeld. De mannen spelen die op 9 juni.