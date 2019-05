Richèl Hogenkamp is donderdag uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor Roland Garros. Daardoor zullen namens Nederland alleen Kiki Bertens en Robin Haase meedoen aan het hoofdtoernooi van het Grand Slam in Parijs.

De 27-jarige Hogenkamp was op baan 13 kansloos tegen Nao Hibino. Na 56 minuten stond er 6-1 en 6-2 op het scorebord.

De als twaalfde geplaatste Japanse was de favoriet in de partij tegen Hogenkamp, want ze staat 55 plaatsen hoger op de wereldranglijst dan de Nederlandse (123 om 178).

Hogenkamp bereikte de afgelopen twee jaar via de kwalificaties wel het hoofdtoernooi van Roland Garros. In 2017 bereikte ze de tweede ronde, terwijl ze vorig jaar in de eerste ronde strandde.

Eerder werden Arantxa Rus, Lesley Kerkhove en Bibiane Schoofs, Tallon Griekspoor en Thiemo de Bakker al uitgeschakeld in de kwalificaties. Bertens en Haase zijn rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi, dat zondag begint.