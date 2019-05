Thiemo de Bakker is er ook dit jaar niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. De Westlander ging woensdag in de tweede ronde van de kwalificaties onderuit tegen de Japanner Go Soeda.

De dertigjarige De Bakker, die op de wereldranglijst de 233e plek inneemt, verloor op het gravel van Parijs met 1-6, 6-3, 3-6 van de vier jaar oudere Soeda, de mondiale nummer 201. De partij duurde een kleine anderhalf uur.

De Bakker rekende in de eerste kwalificatieronde nog af met de Japanner Yasutaka Uchiyama. Het is de derde keer op rij dat hij het hoofdtoernooi van Roland Garros mist.

In 2010, 2011, 2013 en 2016 deed De Bakker wel mee aan het hoofdschema van het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar. Zijn beste prestatie in Parijs zette hij in 2010 neer met een plek in de derde ronde.

Haase enige Nederlandse man in hoofdtoernooi

Door het verlies van De Bakker is Robin Haase enige Nederlandse man in het hoofdtoernooi. Eerder deze week werd Tallon Griekspoor in de eerste kwalificatieronde uitgeschakeld.

Bij de vrouwen is Richèl Hogenkamp de enige overgebleven Nederlandse in de kwalificaties. Voor Arantxa Rus, Lesley Kerkhove en Bibiane Schoofs viel het doek in de eerste ronde.

Kiki Bertens is net als Haase rechtstreeks toegelaten tot het hoofdschema van Roland Garros. Bertens liet de afgelopen weken zien dat ze in vorm is en wordt als nummer vier van de wereld gezien als een van de kanshebbers.