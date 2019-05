Bibiane Schoofs heeft het woensdag niet gered in de kwalificaties voor Roland Garros. De Nederlandse nummer 164 van de wereld ging in de eerste ronde in drie sets onderuit tegen de Britse Heather Watson.

Na een partij van ruim twee uur stond er 6-2, 4-6 en 6-4 op het scorebord in het voordeel van Watson, die op de WTA-ranking de 105e positie bezet en ooit de mondiale nummer 38 was.

Door de uitschakeling van de 31-jarige Schoofs is alleen Richèl Hogenkamp nog actief in de kwalificaties voor het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar. Arantxa Rus en Lesley Kerkhove strandden dinsdag net als Schoofs direct.

Bij de mannen strijdt Thiemo de Bakker in het kwalificatietoernooi nog om een ticket voor Roland Garros. Hij staat op het gravel van Parijs later op woensdag tegenover de Japanner Go Soeda in de tweede ronde.

Zowel Kiki Bertens als Robin Haase is rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Bertens liet de afgelopen weken zien dat ze in vorm is en wordt als nummer vier van de wereld gezien als een van de kanshebbers.