Kiki Bertens begint zondag op Roland Garros aan haar missie om voor het eerst in haar loopbaan een Grand Slam-toernooi te winnen. NUsport zet samen met oud-tennisster en televisiecommentator Kristie Boogert een aantal belangrijke concurrenten van de Nederlandse nummer vier van de wereld op een rij.

1. Simona Halep (27 jaar, WTA-ranking: 3)

Op papier begint Simona Halep als de favoriet aan Roland Garros. De Roemeense nummer drie van de wereld schreef het Grand Slam-toernooi vorig jaar al op haar naam en presteert goed op gravel. Halep zal wel de nodige druk op haar schouders voelen, want door haar winst van 2018 moet ze in Parijs veel punten voor de WTA-ranking verdedigen.

De voorbereiding van Halep op Roland Garros verliep wisselvallig. Ze reikte in Madrid weliswaar tot de finale, maar een week later in Rome was de tweede ronde het eindstation. "Het kan dooien of vriezen bij Halep", weet Boogert. "Het zou zomaar kunnen dat ze in de eerste ronde tegen een zeperd aanloopt. Maar als het goed gaat, is ze gewoon de belangrijkste titelkandidaat."

Resultaat Halep op Roland Garros 2018: Winst

Simona Halep. (Foto: Pro Shots)

2. Karolína Plísková (27 jaar, WTA-ranking: 2)

Een gravelspecialist kan je haar onmogelijk noemen, maar Karolína Plísková valt in Parijs niet uit te vlakken als kanshebber. De Tsjechische veroverde vorige week de belangrijkste graveltitel uit haar loopbaan door het prestigieuze toernooi in Rome te winnen, met een tweede plek op de wereldranglijst als kers op de taart.

In 2017 reikte ze al eens tot de halve finales op Roland Garros. Een prestatie die Plísková - die door Boogert wordt omschreven als een "gevaarlijke en stoïcijnse speler" - met een beetje geluk hoopt te evenaren of te verbeteren.

Resultaat Plísková op Roland Garros 2018: Derde ronde

Karolína Plísková schreef het toernooi in Rome op haar naam. (Foto: Pro Shots)

3. Petra Kvitová (29 jaar, WTA-ranking: 6)

Petra Kvitová boekte de grootste successen uit haar loopbaan op gras - ze schreef in 2011 en 2014 Wimbledon op haar naam - en kwam op Roland Garros nooit verder dan een halvefinaleplaats in 2012. Toch verkeert de Tsjechische dit jaar in blakende vorm. Ze pakte al twee titels, waarvan één op gravel, en stond in de eerste maanden van 2019 vier keer in een WTA-finale.

Daarbij komt dat Kvitová eind april in Stuttgart bewees Bertens op gravel de baas te kunnen zijn door de Nederlandse in de halve finales uit te schakelen. Bertens nam in Madrid weliswaar revanche, maar een Kvitová in vorm kan ook voor de beste Nederlandse tennisster aller tijden problemen opleveren.

Resultaat Kvitová op Roland Garros 2018: Derde ronde

Petra Kvitová. (Foto: Pro Shots)

4. Sloane Stephens (26 jaar, WTA-ranking: 7)

In tegenstelling tot Kvitová weet Sloane Stephens de verwachtingen dit jaar nog niet waar te maken, maar bij de Amerikaanse hoeft dat niet direct iets te betekenen. Zo haalde Stephens vorig jaar de finale op Roland Garros, terwijl ze bij haar eerdere zes deelnames in Parijs nooit verder kwam dan de achtste finales.

In 2017 presteerde ze iets soortgelijks door de US Open te winnen; het Grand Slam-toernooi waar ze vóór haar winnende jaar nooit de kwartfinales haalde. Stephens nam onlangs Sven Groeneveld op in haar coachingsteam en hoopt in Parijs met hulp van de Nederlander voor het eerst dit jaar een WTA-finale te bereiken.

Resultaat Stephens op Roland Garros 2018: Finale

Sloane Stephens. (Foto: Pro Shots)

5. Ashleigh Barty (23 jaar, WTA-ranking: 8)

Volgens Boogert kan de Australische Ashleigh Barty voor een stunt zorgen in Parijs. De nummer acht van de wereld kent nog geen geweldig gravelseizoen, maar won eerder dit jaar wel het prestigieuze hardcourttoernooi in Miami door onder anderen Bertens, Kvitová en Plísková te verslaan.

"Barty is een fantastische speelster. Ze tennist bovendien op een manier die Bertens niet goed ligt en is daardoor een serieuze concurrent voor haar", aldus Boogert. Een titel voor Barty zou een stunt zijn, want ze kwam in haar nog prille loopbaan nooit verder dan de tweede ronde op Roland Garros en won in het enkelspel ook nog nooit een graveltoernooi op WTA-niveau.

Resultaat Barty op Roland Garros 2018: Tweede ronde

Ashleigh Barty. (Foto: Pro Shots)

6: Outsiders (Naomi Osaka, Angelique Kerber en Serena Williams)

De nummer één van de wereld moet je nooit uitsluiten op een Grand Slam-toernooi, maar voor Bertens is de 21-jarige Naomi Osaka op Roland Garros niet haar grootste zorg. De Australian Open-winnares speelt het liefst op hardcourt en heeft op de graveltoernooien tot nu toe nog niet kunnen imponeren.

"Op gravel kan Bertens haar normaal gesproken wel verslaan", verwacht ook Boogert. Osaka kwam op Roland Garros nooit verder dan de derde ronde. Ook vorig jaar was dat het eindstation en dat betekent dat mondiale nummer één weinig punten hoeft te verdedigen in Parijs.

Angelique Kerber (31) won al drie Grand Slam-toernooien, maar Roland Garros ontbreekt nog op haar palmares. De Duitse nummer vijf van de wereld is niet op haar best op gravel en kende een moeizame voorbereiding. Ze moest in Madrid opgeven en deed niet mee aan het sterk bezette toernooi in Rome.

Serena Williams speelde dit jaar nog maar vier toernooien en kwam vorige week in Rome - waar de 37-jarige Amerikaanse geblesseerd opgaf voor de tweede ronde - pas voor het eerst op gravel in actie sinds de vorige editie van Roland Garros. Toch kan 23-voudig Grand Slam-winnares Williams op zo'n belangrijk toernooi altijd boven zichzelf uitstijgen.

Resultaat Naomi Osaka op Roland Garros 2018: Derde ronde

Resultaat Angelique Kerber op Roland Garros 2018: Kwartfinales

Resultaat Serena Williams op Roland Garros 2018: Achtste finales

Naomi Osaka. (Foto: Pro Shots)