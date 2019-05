Arantxa Rus is dinsdag direct uitgeschakeld in de kwalificaties van Roland Garros. Thiemo de Bakker maakt nog wel kans op een plek in het hoofdtoernooi.

De 28-jarige Rus verloor in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi in twee sets (1-6 en 4-6) van de negen jaar jongere Russische Sofya Zhuk, die op de wereldranglijst 38 plaatsen lager staat (169 om 131).

Bij de mannen rekende De Bakker in de eerste kwalificatieronde op het Franse gravel in 1 uur en 26 minuten af met de Japanner Yasutaka Uchiyama: 6-3 en 7-5.

De Nederlandse nummer 233 van de wereldranglijst stuit in de tweede ronde opnieuw op een Japanner. Hij neemt het op tegen Go Soeda, de huidige nummer 201 van de mondiale ranglijst. De Bakker moet drie ronden overleven om het hoofdtoernooi te bereiken.

De Westlander haalde in 2010 de derde ronde op Roland Garros. Drie jaar geleden strandde hij bij zijn derde en voorlopig laatste optreden in de eerste ronde.

Griekspoor redde het niet

Tallon Griekspoor werd maandag uitgeschakeld in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi. Robin Haase is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van Roland Garros.

In het vrouwentoernooi is Kiki Bertens een van de favorieten. Lesley Kerkhove en Richèl Hogenkamp spelen dinsdag in de eerste ronde van de kwalificatie, terwijl Bibiane Schoofs woensdag voor het eerst in actie komt.

Quirine Lemoine. (Foto: ANP)

Lemoine verliest in Neurenberg

Quirine Lemoine speelde deze week niet in Parijs, maar bij het WTA-toernooi van Neurenberg. De nummer 262 van de wereld verloor dinsdag op het Duitse gravel in de eerste ronde van de Roemeense Laura Ioana Paar (WTA-301): 1-6 en 3-6.

Beide tennissters hadden zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi in Neurenberg.

De 27-jarige Lemoine stond voor de tweede keer dit jaar in het hoofdschema van een WTA-toernooi. De Nederlandse verloor in februari in Boedapest ook in de eerste ronde.

Bertens won het toernooi van Neurenberg in 2016 en 2017, maar de mondiale nummer vier neemt deze week rust met het oog op Roland Garros.