Tallon Griekspoor heeft maandag direct verloren in het kwalificatietoernooi voor Roland Garros. De 22-jarige Nederlander was niet opgewassen tegen de Ecuadoriaan Roberto Quiroz.

Griekspoor kende als nummer 204 van de wereld een goede start tegen de mondiale nummer 223, maar ging toch onderuit. Het werd 6-2, 6-7 (5) en 4-6.

Vorig jaar strandde Griekspoor ook al direct in de kwalificatie voor Roland Garros, het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar. Destijds moest hij op het Franse gravel zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Reilly Opelka.

In februari van dit jaar vestigde Griekspoor nog de aandacht op zich bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, waar hij in de eerste ronde zeer verrassend van de hooggeplaatste Rus Karen Khachanov won.

Thiemo de Bakker is dinsdag de andere Nederlander die gaat proberen zich via de kwalificatie voor Roland Garros te plaatsen. De dertigjarige Hagenaar is de nummer 233 van de ATP-ranking en staat in de eerste ronde tegenover de Japanner Yasutaka Uchiyama (ATP-182).

Robin Haase is automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi. Bij de vrouwen geldt dat voor de in vorm verkerende Kiki Bertens, die als nummer vier van de wereld als een van de kanshebbers op de titel gezien wordt.