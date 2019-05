Rafael Nadal heeft zijn titel bij het Masters-toernooi in Rome zondag met succes verdedigd. De Spanjaard was in de finale te sterk voor Novak Djokovic.

De 32-jarige Nadal rekende in drie sets af met de een jaar jongere Djokovic: 6-0, 4-6, 6-1. De partij op het Italiaanse gravel nam zo'n 2,5 uur in beslag.

Het is de negende keer dat Nadal het toernooi in Rome op zijn naam schrijft. De nummer twee van de wereld was in 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 en 2018 ook de sterkste in de Italiaanse hoofdstad.

Voor Nadal is het pas zijn eerste toernooizege van dit jaar. Eind januari stond hij ook in de finale van de Australian Open, maar toen moest hij nog zijn meerdere erkennen in Djokovic.

De Mallorcaan is precies op tijd in vorm voor Roland Garros, dat volgende week zondag begint. Hij verdedigt zijn titel in Parijs en kan het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar voor de twaalfde keer winnen.

Novak Djokovic raakte af en toe flink gefrustreerd in de openingsset. (Foto: Pro Shots)

Nadal heer en meester in eerste set

In de finale in Rome was Nadal heer en meester in de eerste set. Hij gunde Djokovic geen enkele game en stond in totaal zestien punten af. De nummer één van de wereld pakte daarvan slechts drie punten op de service van zijn tegenstander.

Djokovic raakte niet van slag door de ijzersterke start van Nadal en kreeg in het tweede bedrijf wat meer vat op het spel van de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar. Hij behield zijn eigen service en verspeelde in de vijfde game zijn eerste breakpoint.

Op 3-3 overleefde Djokovic zelf maar liefst drie breakpoints, waarna hij in de tiende game wel toesloeg op de service van Nadal. De Serviër benutte zijn tweede breakpoint van de partij en dwong daarmee een beslissende set af.

Daarin nam Nadal meteen een break voorsprong, waarna Djokovic uit frustratie zijn racket aan gort sloeg. De vijftienvoudig Grand Slam-winnaar maakte het zijn opponent in de diverse lange rally's nog wel lastig, maar hij werkte de achterstand niet meer weg.

In de vierde game forceerde Nadal opnieuw een break, waarna hij nog één game afstond. Op zijn eerste matchpoint besliste hij de partij op de service van Djokovic.