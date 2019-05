Karolína Plísková heeft zondag het grote WTA-toernooi van Rome op haar naam geschreven. Kiki Bertens zal daardoor maandag op de nieuwe wereldranglijst nog steeds op de vierde plek staan.

De 27-jarige Plísková rekende in de finale in Rome in twee sets (6-3 en 6-4) af met de Britse Johanna Konta, die zaterdag in de halve finales verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Bertens.

Plísková klimt door de dertiende toernooizege uit haar carrière van de zevende naar de tweede plek op de wereldranglijst. Ze heeft alleen de Japanse Naomi Osaka nog boven zich. De Roemeense Simona Halep zakt van twee naar drie en Bertens blijft vierde.

Bij een nederlaag van Plísková in de finale op het Italiaanse gravel was Bertens maandag de mondiale nummer drie geweest. De 27-jarige Nederlandse had bij toernooiwinst in Rome zelfs tweede gestaan.

Beeld van het stadion op het Foro Italico bij de vrouwenfinale in Rome. (Foto: ANP)

Bertens maakt zich op voor Roland Garros

Vorige week klom Bertens door haar toernooiwinst in Madrid al naar de vierde plek, waarmee ze de hoogst geplaatste Nederlandse tennisster ooit werd. Ze verbeterde het record van Betty Stöve, die in 1977 de mondiale nummer vijf was.

De speelsters bereidden zich in Rome voor op Roland Garros, dat volgende week zondag van start gaat.

In 2016 haalde Bertens de halve finales bij het Grand Slam-toernooi. Vorig jaar strandde ze in Parijs in de derde ronde, waardoor ze veel punten zou kunnen verdienen voor de wereldranglijst.