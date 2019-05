Rafael Nadal heeft zich zaterdag op overtuigende wijze voor de finale van het sterk bezette Masters-toernooi in Rome geplaatst. De Spanjaard rekende op het Italiaanse gravel af met Stéfanos Tsitsipás: 6-3 en 6-4.

De 32-jarige Nadal incasseerde geen enkele break tegen de twaalf jaar jongere Tsitsipás en maakte het verschil door twee servicegames van de Griek te winnen. De halve eindstrijd duurde een uur en drie kwartier: 6-3 en 6-4.

Titelverdediger Nadal, die voor het eerst dit jaar de finale van een graveltoernooi bereikte, nam revanche voor zijn uitschakeling van vorige week in Madrid. Tsitsipás was in de halve finales in de Spaanse hoofdstad in drie sets te sterk voor de gravelspecialist.

Voor Nadal is het al de elfde keer dat hij in de finale van het graveltoernooi in Rome staat. De nummer twee van de wereld zegevierde al acht keer in de Italiaanse hoofdstad. In de overige twee gespeelde finales trok Novak Djokovic aan het langste eind (2011 en 2014).

Ook dit jaar gaat de finale mogelijk tussen Nadal en Djokovic. De Servische nummer één van de wereld begint zaterdagavond rond 20.00 uur aan zijn halve finale tegen de Argentijn Diego Schwartzman.