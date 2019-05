Novak Djokovic en Rafael Nadal hebben zich zaterdag geplaatst voor de finale van het Masters-toernooi van Rome. De Serviër en de Spanjaard wonnen in de halve finales van respectievelijk Diego Schwartzman en Stéfanos Tsitsipás.

Djokovic moest diep gaan om de Argentijn Schwartzman te bedwingen (6-3, 6-7 (2) en 6-3), terwijl Nadal relatief snel klaar was met de Griek Tsitsipás (6-3 en 6-4).

Djokovic kent een slopend speelschema in Rome. Hij stond vrijdag tegen Juan Martin Del Potro na middernacht nog op de baan en moest zaterdag tegen Schwartzman ook tot 23.00 uur door.

Nadal nam tegen Tsitsipás revanche voor zijn verrassende uitschakeling van vorige week in Madrid. Hij verloor toen in de halve finales in drie sets van het grote talent.

Djokovic en Nadal spelen zondag om 16.00 uur finale

Djokovic en Nadal spelen zondag om 16.00 uur de finale. Het wordt de eerste ontmoeting tussen de twee sinds de finale van de Australian Open in januari. Djokovic trok toen in drie sets aan het langste eind.

Nadal is de titelverdediger in Rome. Hij bereikte pas voor het eerst dit jaar de finale van een graveltoernooi, waarmee hij een stuk minder dominant is op zijn favoriete ondergrond dan in de voorbije jaren.

Nadal staat al wel voor de elfde keer in de finale in Rome. Hij zegevierde al acht keer in de Italiaanse hoofdstad en in de overige twee gespeelde finales moest hij zijn meerdere erkennen in Djokovic (2011 en 2014).

Djokovic was vier keer de beste in Rome (in 2015 voor het laatst), maar ging ook net zo vaak onderuit in de finale van het toernooi dat het hoogst wordt ingeschaald na de Grand Slams.