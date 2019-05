Een teleurgestelde Kiki Bertens berustte zaterdag enigszins in het mislopen van de finale op het graveltoernooi in Rome. De Nederlandse is trots op haar prestaties van de laatste weken, maar baalt wel dat ze niet haar topniveau wist te halen tegen Johanna Konta.

"Ik slaagde er niet in om kalm te blijven en rustig mijn punten te pakken. Ik deed mijn best, maar het was gewoon niet goed genoeg", zei Bertens na haar marathonpartij tegen Konta, die ze in drie sets verloor: 7-5, 5-7 en 2-6.

De 27-jarige Westlandse leek lange tijd op weg naar de overwinning en was in de tweede set zelfs maar twee punten van de finale verwijderd, maar Konta richtte zich op en maakte het verschil in het tweede bedrijf door Bertens op 5-5 te breken.

In de derde set verloor Bertens twee keer haar servicegame tegen de sterk spelende Konta. Die achterstand kwam de nummer vier van de wereld niet meer te boven, waardoor ze net naast haar tweede WTA-finale op rij greep.

Bertens was niet verrast door het sterke spel van de 28-jarige Konta, die voor het eerst sinds 2017 een topvijfspeelster versloeg. "Ik heb in het verleden al tegen haar gespeeld en toen bleek al dat ze heel goed is. Het is altijd lastig om het tegen Jo op te nemen. Ze heeft niet voor niets in de top tien gestaan."

Johanna Konta schreeuwt het uit van blijdschap. (Foto: Pro Shots)

'Het waren twee geweldige weken'

Vorige week imponeerde Bertens nog door het graveltoernooi van Madrid zonder setverlies op haar naam te schrijven. De Nederlandse houdt ondanks het mislopen van de finale in Rome dan ook een goed gevoel over aan haar prestaties in aanloop naar Roland Garros.

"Mijn spel was in de halve finale niet goed, maar ik kan terugkijken op twee geweldige weken", benadrukte Bertens, die virtueel de derde plek op de WTA-ranking bezet. "Ik kan heel tevreden zijn met mijn resultaten in deze periode en dat ik hier tot de halve finales ben gekomen."

Bertens kwam in Rome voor de laatste keer in actie in aanloop naar Roland Garros, dat op 26 mei begint. De beste Nederlandse tennisster aller tijden reikte in 2016 tot de halve finales op het Grand Slam-toernooi in Parijs, maar wist de hoge verwachtingen in 2017 en 2018 niet waar te maken.

Vorig jaar strandde Bertens al in de derde ronde na een nederlaag tegen Angelique Kerber, waardoor ze dit jaar veel punten kan pakken voor de ranking.