Kiki Bertens heeft zich zaterdag niet geplaatst voor de finale van het sterk bezette WTA-toernooi in Rome. In een marathonpartij verloor ze met 7-5, 5-7 en 2-6 van Johanna Konta.

Voor Bertens kwam er zo een einde aan een reeks van acht zeges op rij. De Westlandse kan door haar goede prestaties in Rome naar de derde plek op de wereldranglijst stijgen, al is dat nog niet zeker doordat Karoliná Plísková ten koste van Maria Sakkari de finale bereikte.

De Tsjechische won in twee sets van de Griekse: 6-4 en 6-4. Als Plísková zondag de finale van Konta wint, dan blijft Bertens op de vierde plek van de WTA-ranking steken. Bij een nederlaag van Plísková mag de Nederlandse zich de nummer drie van de wereld noemen.

Vorige week klom de 27-jarige Bertens door haar toernooiwinst in Madrid al naar de vierde plek, waarmee ze de hoogst geplaatste Nederlandse ooit werd. Ze verbeterde het record van Betty Stöve, die in 1977 de mondiale nummer vijf was.

Bertens bereikte in Rome de halve finale doordat Naomi Osaka zich terugtrok met een blessure aan haar rechterhand. Eerder in het toernooi was de Nederlandse in driesetters te sterk voor de zeventienjarige Amerikaanse Amanda Anisimova en de Spaanse routinier Carla Suárez Navarro.

Op het graveltoernooi in Rome bereiden veel speelsters zich voor op Roland Garros, dat op 26 mei van start gaat. In 2016 haalde Bertens in Parijs de halve finales.

Huidige top tien WTA-ranking 1. Naomi Osaka - 6.356 punten

2. Simona Halep - 6.117

3. Angelique Kerber - 5.285

4. Kiki Bertens - 5.115

5. Petra Kvitová - 5.050

6. Elina Svitolina - 4.866

7. Karolína Plísková - 4.786

8. Sloane Stephens - 4.656

9. Ashleigh Barty - 4.425

10. Aryna Sabalenka - 3.500

Bertens twee punten verwijderd van zege

Na een goede start van haar halve finale kwam Bertens in de eerste set toch in de problemen. Bij 4-5 mocht Konta voor de setwinst serveren, maar de nummer 42 van de wereldranglijst kon de game niet binnenhalen. Bertens pakte ook de twee volgende games en trok de setwinst met 7-5 naar zich toe.

De eerste twee games in de tweede set leverden beide een break op. Daarna werd de partij enkele minuten onderbroken, omdat er op de tribune een toeschouwer onwel was geworden.

In het vervolg hield de 28-jarige Britse lange tijd gelijke tred met Bertens, die af en toe geïrriteerd oogde. Bij 5-4 en 30-30 op de service van Konta was Bertens twee punten verwijderd van een plek in de finale, maar de Britse behield haar opslagbeurt.

Op 5-5 wist Konta de Nederlandse te breken, waarna ze er ditmaal wel in slaagde om de set uit te serveren.

Bertens oogde af en toe geïrriteerd in Rome. (Foto: Pro Shots)

Bertens gooit racket tegen lijnrechter

Vroeg in de derde set deelde Konta een gevoelige tik uit door een break voorsprong te nemen: 1-2. Een game later gooide Bertens bij een rally in een poging de bal te slaan haar racket weg, waarmee ze tot haar eigen schrik een lijnrechter raakte.

De umpire zag geen opzet en liet het incident onbestraft. Bertens leek door het moment wel wat van slag, waardoor Konta uit kon lopen naar 5-2.

Bertens werkte daarna drie matchpoints weg, maar Konta besliste de partij na twee uur en 52 minuten bij haar vierde wedstrijdpunt en plaatste zich voor het eerst in haar loopbaan voor de finale in Rome.

In het dubbelspel plaatste Demi Schuurs zich met haar Duitse partner Anna-Lena Groenefeld voor de finale. Ze waren te sterk voor Hao-Ching Chan en Latisha Chan uit Taiwan: 7-5, 6-7 (6) en 10-3.

Konta maakte een einde aan de zegereeks van Bertens. (Foto: Pro Shots)