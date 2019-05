Roger Federer heeft zich vrijdag teruggetrokken uit het Masters-toernooi van Rome. De 37-jarige Zwitser kampt ruim een week voor de start van Roland Garros met een blessure aan zijn rechterbeen.

Federer zou vrijdag in de kwartfinales in Rome aantreden tegen Stéfanos Tsitsipás, van wie hij begin dit jaar verloor op de Australian Open. De Griek heeft nu een vrije doortocht naar de halve finales.

Tsitsipás speelt bij de laatste vier tegen Rafael Nadal, die later op vrijdag in een Spaans onderonsje kinderlijk eenvoudig in twee sets te sterk was voor Fernando Verdasco: 6-4 en 6-0.

Federer speelde donderdag twee partijen wegens het slechte weer van eerder in de week. Hij moest in zijn tweede wedstrijd diep gaan tegen de Kroaat Borna Coric, aan wie twee matchpoints niet besteed waren.

"Ik ben teleurgesteld dat ik vandaag niet kan spelen", reageerde de twintigvoudig Grand Slam-winnaar. "Rome is een van mijn favoriete steden om te bezoeken. Ik hoop dat ik volgend jaar terug kan komen."

Federer deed in 2015 voor het laatste mee aan Roland Garros

Federer deed voor het eerst sinds 2016 weer mee in Rome. Hij liet het gravelseizoen de afgelopen jaren aan zich voorbij gaan.

Roland Garros begint op zondag 26 mei. Federer won het Grand Slam-toernooi in Parijs in 2009 en verloor de finale in 2006, 2007, 2008 en 2011. Bij zijn laatste deelname in 2015 werd hij in de kwartfinales uitgeschakeld door landgenoot Stan Wawrinka.

Nadal was in Rome snel klaar met Verdasco. Hij moest zich in de eerste set nog wel een uur en twee minuten inspannen, maar had in de tweede set slechts 37 minuten nodig.

De titelverdediger toonde ook in de eerste set veerkracht. Hij werd gelijk in de openingsgame gebroken, maar maakte de break bij 2-3 en 5-4 ongedaan. In drie wedstrijden in Rome heeft Nadal pas zes games verloren.