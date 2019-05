Kiki Bertens heeft zich vrijdag zonder te spelen voor de halve finales van het graveltoernooi in Rome geplaatst. Opponente Naomi Osaka trok zich met een blessure terug.

De 21-jarige Osaka, aanvoerster van de wereldranglijst, heeft last van haar hand. Voor een plek in de finale treft Bertens zaterdag de Britse Johanna Konta (WTA-42) of de Tsjechische Markéta Vondrousová (WTA-44).

Bij het bereiken van de eindstrijd in Rome mag Bertens zich mogelijk de nummer twee van de wereld noemen. De Nederlandse, nu nog vierde, is nummer drie Angelique Kerber virtueel al gepasseerd.

Bij een nieuwe zege gaat Bertens ook nummer twee Simona Halep voorbij, al heeft ze op de wereldranglijst nog concurrentie van Karolína Plísková, die ook nog in het toernooi zit. De nummer één-positie is nog buiten bereik voor Bertens.

Bertens won donderdag twee partijen

Bertens had donderdag de kwartfinales bereikt door twee partijen op één dag te winnen. De wedstrijden zaten kort op elkaar omdat het programma woensdag vertraging opliep vanwege regen.

Ze knokte zich eerst in drie sets langs de zeventienjarige Amerikaanse Amanda Anisimova en versloeg later op de dag ook de Spaanse Carla Suárez Navarro in een driesetter.

Bertens verkeert in vorm in aanloop naar Roland Garros, want onlangs schreef ze al het prestigieuze graveltoernooi van Madrid op haar naam. Ze steeg daarmee naar de vierde plek op de WTA-ranking, waarmee ze de beste Nederlandse tennisster ooit is.

Roland Garros, waar de 27-jarige Bertens door haar goede vorm als een van de kanshebbers geldt, begint op 26 mei. Drie jaar geleden kwam Bertens al eens tot de laatste vier bij het Grand Slam-toernooi in Parijs.