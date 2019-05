Kiki Bertens heeft zich donderdag met enige moeite geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Rome. Ze was op het Italiaanse gravel met 6-4, 1-6 en 6-3 te sterk voor Carla Suárez Navarro.

Eerder op de dag won Bertens in de achtste finales al van Amanda Anisimova. Ook tegen de zeventienjarige Amerikaanse had de Nederlandse drie sets nodig.

Doordat het woensdag hard regende in Rome werden veel partijen uitgesteld en moesten de meeste spelers donderdag twee wedstrijden spelen.

Bertens neemt het vrijdag in de kwartfinales op tegen Naomi Osaka, de nummer één van de wereld. De Japanse rekende in de achtste finales af met de Roemeense Mihaela Buzarnescu: 6-3 en 6-3.

Service Bertens loopt niet tegen Suárez Navarro

Bertens serveerde erg moeizaam tegen de dertigjarige Suárez Navarro. Ze sloeg maar liefst zeven dubbele fouten en wist slechts 47 procent van haar eerste services in te krijgen.

De huidige nummer vier van de wereld kende wel een voortvarende start tegen de Spaanse nummer 31 van de WTA-ranglijst. Ze brak Suárez Navarro tweemaal en kwam met 3-0 voor. Ook Bertens moest haar service vervolgens inleveren, maar ze kwam in het vervolg van de eerste set niet meer in de problemen.

In de tweede bedrijf was Bertens het helemaal kwijt en trok Suárez Navarro de set in 27 minuten naar zich toe.

Bertens begon vervolgens wel ijzersterk aan de derde set en leidde al snel met 4-0. De Spaanse wilde niet opgeven en kwam terug tot 5-3, maar Bertens won de wedstrijd na een lovegame op eigen service.

Bertens in vorm in aanloop naar Roland Garros

Bertens boekte donderdag haar achtste zege op rij. Vorige week schreef ze het sterk bezette graveltoernooi van Madrid op haar naam.

Bij het toernooi in Rome kan de in vorm verkerende Wateringse veel punten verdienen voor de wereldranglijst, want vorig jaar werd de pupil van Raemon Sluiter er al in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze zou maandag naar de derde of de tweede plaats kunnen stijgen.

Bertens is in voorbereiding op Roland Garros, dat op 26 mei begint. Drie jaar geleden reikte ze op het Grand Slam-toernooi in Parijs tot de halve finales.