Nick Kyrgios is donderdag gediskwalificeerd bij het graveltoernooi in Rome. De controversiële Australiër verloor zichzelf bij een woede-uitbarsting tijdens zijn tweederondepartij tegen de Noor Casper Ruud en gooide een stoel op de baan.

De 24-jarige Kyrgios werd aan het begin van de derde set gebroken, waarna hij zich beklaagde en wegens zijn taalgebruik voor straf een game moest inleveren. Hij besloot daarop met de stoel te gooien, zijn spullen te pakken en de baan te verlaten.

Het is het zoveelste incident in de loopbaan van Kyrgios, die door zijn gedrag vaak het onderwerp van gesprek is. Eerder op donderdag haalde hij nog het nieuws door Novak Djokovic en Rafael Nadal in een interview te beledigen.

Kyrgios werd aan het begin van zijn loopbaan als groot talent gezien, maar lijkt dat door zijn gedrag niet waar te maken. De Australiër bezet momenteel de 36e plek op de wereldranglijst.

Federer overleeft matchpoints tegen Coric

Roger Federer ontsnapte donderdagavond aan uitschakeling in de achtste finales in Rome. De Zwitser werkte tegen Borna Coric twee matchpoints weg in de tiebreak van de derde set: 2-6, 6-4 en 7-6 (7).

De 37-jarige routinier maakte minder punten (95 om 107) dan de vijftien jaar jongere Coric, maar was op de beslissende momenten wel scherp. In de tiebreak werkte Federer na een lange rally het eerste matchpoint van de Kroaat weg en met een sterke return verijdelde hij ook het tweede wedstrijdpunt.

Na ruim 2,5 uur sloeg Federer op zijn tweede matchpoint wel toe. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar won het toernooi in Rome nog nooit. In de kwartfinale speelt hij tegen de Griek Stefano Tsitisipás of de Italiaan Fabio Fognini.

Eerder op donderdag had Federer had een uur en 21 minuten nodig om de Portugees João Sousa te verslaan: 6-4 en 6-3. Federer gaf in de hele wedstrijd zeven breakpoints weg, maar de nummer drie van de wereld wist die allemaal weg te werken.

Federer won het toernooi in Rome nog nooit. (Foto: Pro Shots)

Nadal verliest maar twee games in twee partijen

Nadal bereikte zonder problemen de kwartfinales in Rome. De titelverdediger verloor in zijn twee partijen op donderdag maar twee games.

In de derde ronde won de Spanjaard met 6-1 en 6-0 van de Georgiër Nikoloz Basilashvili. Eerder op de dag versloeg Nadal de Fransman Jérémy Chardy met 6-0 en 6-1.

De als tweede geplaatste Nadal won het toernooi in Rome al acht keer. In de kwartfinales neemt hij het op tegen landgenoot Fernando Verdasco.

Nadal had geen kind aan Basilashvili. (Foto: Pro Shots)

Djokovic eenvoudig naar laatste acht

Nummer één van de wereld Djokovic won donderdag ook zijn twee partijen. De Serviër was met 6-3 en 6-0 te sterk voor de Duitser Philipp Kohlschreiber in de achtste finales.

In de derde ronde was 'Djoko' in iets meer dan een uur klaar met Denis Shapovalov, de Canadese nummer 22 van de wereld. Het werd 6-1 en 6-3.

De viervoudig toernooiwinnaar (2008, 2011, 2014 en 2015) speelt vrijdag in de kwartfinale tegen de als zevende geplaatste Argentijn Juan Martin del Potro.

Net als veel andere tennissers moeten Djokovic, Nadal en Federer twee wedstrijden op één dag spelen. Dat komt doordat alle partijen van woensdag werden afgelast wegens regen.