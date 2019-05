Roger Federer en Rafael Nadal hebben donderdag op eenvoudige wijze de achtste finales van het graveltoernooi in Rome bereikt. De Zwitser rekende in twee sets af met João Sousa en de Spanjaard was te sterk voor Jeremy Chardy.

De 37-jarige Federer had 1 uur en 21 minuten nodig om de zeven jaar jongere Sousa te verslaan: 6-4 en 6-3. Federer gaf in de hele wedstrijd zeven breakpoints weg, maar de nummer drie van de wereld wist die allemaal weg te slaan.

Federer, die het toernooi in Rome nog nooit op zijn naam schreef, komt later op donderdag in de achtste finales in actie tegen Borna Coric. De 22-jarige Kroaat rekende in twee sets af met de Engelse qualifier Cameron Norrie.

Titelverdediger Nadal had nog minder moeite om de derde ronde te bereiken. De als tweede geplaatste Spanjaard won in de eerste set alle games en had ook in het tweede bedrijf niks te duchten van Chardy: 6-0 en 6-1.

Voor een plek bij de laatste acht neemt Nadal het op tegen Nikoloz Basilashvili. De 27-jarige Georgiër rekende in de tweede ronde af met de Serviër Laslo Djere. Nadal won het toernooi in Rome al acht keer.

Federer en Nadal, die zich voorbereiden op Roland Garros (26 mei-9 juni), moeten net als veel andere tennissers twee wedstrijden op één dag spelen. Dat komt doordat alle partijen van woensdag door de regenval werden afgelast.