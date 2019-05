Kiki Bertens heeft zich donderdag met veel moeite voor de achtste finales van het graveltoernooi in Rome geplaatst. De nummer vier van de wereld versloeg de jonge Amerikaanse Amanda Anisimova in drie sets.

De pas zeventienjarige Anisimova, die op de wereldranglijst de 54e positie bezet, zorgde ervoor dat Bertens diep moest gaan. Het werd 6-2, 4-6 en 7-5.

Met een voorsprong van 6-2 en 3-0 leek Bertens op weg naar een moeiteloze zege, maar ze werd slordiger en Anisimova kwam juist tot haar beste spel. In de derde set hielden beide speelsters amper hun eigen service, maar plaatste Bertens op 5-5 toch de beslissende break.

Bertens had in de eerste ronde een bye en neemt het in de achtste finales op tegen de Spaanse Carla Suárez Navarro (WTA-31), die haar Franse opponente Alizé Cornet in de tweede ronde zag opgeven.

De achtstefinalepartij tussen Bertens en Suárez Navarro is later op donderdag al, want het programma in Rome liep woensdag veel vertraging op vanwege regen.

Bertens kan veel punten verdienen

Bij het toernooi in Rome kan de in vorm verkerende Bertens veel punten verdienen voor de wereldranglijst, want vorig jaar werd ze er al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Eerder deze maand schreef de Wateringse het prestigieuze toernooi van Madrid op haar naam. Haar negende WTA-titel betekende dat ze naar de vierde plek op de WTA-ranking steeg, waarmee ze zich de beste Nederlandse tennisster ooit mag noemen.

Bertens is in voorbereiding op Roland Garros, dat later deze maand begint. Drie jaar geleden reikte ze op het Grand Slam-toernooi in Parijs tot de halve finales.