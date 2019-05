Nick Kyrgios heeft donderdag weer eens de aandacht op zich gevestigd in de tenniswereld. De controversiële Australiër haalt in een interview keihard uit naar onder anderen Novak Djokovic en Rafael Nadal.

"Voor mij voelt het alsof Djokovic per se leuk gevonden wil worden. Hij wil als Roger Federer zijn. Het ligt er bij hem zo dik bovenop, dat ik het niet kan uitstaan", zegt Kyrgios, de nummer 36 van de wereld, in de podcast No Challenges Remaining.

"De manier waarop hij zijn overwinningen viert, met kusjes naar het publiek en zo, is echt beschamend. Hij is een van de beste tennissers ooit en zal Federer vast overtreffen qua aantal Grand Slam-zeges, maar we hebben het hier over iemand die ooit opgaf op de Australian Open omdat het te warm was."

Nummer één van de wereld Djokovic zal er nooit goed opstaan bij de 24-jarige Kyrgios. "Hoeveel Grand Slams hij ook wint, hij zal voor mij nooit de grootste ooit zijn", aldus de Australiër. "Ik heb twee keer tegen hem gespeeld en twee keer gewonnen. Sorry, maar als je niet van mij kunt winnen, ben je niet de grootste. Mijn trainingsarbeid en toewijding zijn niets vergeleken met die van hem."

Het is niet de eerste keer dat Kyrgios met zijn gedrag het nieuws haalt. De Australiër is vaker betrokken bij relletjes. Zo kreeg hij in maart nog ruzie met een toeschouwer bij het Masters-toernooi van Miami.

'Nadal heeft kort lontje'

In de podcast heeft Kyrgios ook geen goed woord over voor Nadal, de huidige nummer twee van de wereldranglijst.

"Nadal is echt mijn tegenpool en heeft een kort lontje. Als hij wint, is het allemaal prima. Dan zegt hij geen kwaad woord en geeft hij mij de credits. Maar als ik hem versla, is het: 'Hij heeft geen respect voor mij, mijn fans en de sport'", aldus Kyrgios.

"Waar heeft hij het over? Ik speel altijd op dezelfde manier en heb hem al vaker verslagen. In de tussentijd is er nooit iets veranderd. En dan kwam zijn oom Toni nog even zeggen dat ik geen opvoeding heb gehad. Ik snap dat hij het niet leuk vond dat ik zijn familie wéér had verslagen."

Kyrgios doelt op een incident in het Mexicaanse Acapulco in februari, toen Nadal hem beschuldigde van respectloos gedrag. Later kwam de Spanjaard enigszins terug op die woorden.

Nick Kyrgios in actie bij het graveltoernooi van Madrid van eerder deze maand. (Foto: Pro Shots)

'Over Verdasco wil ik niet eens praten'

Nadals landgenoot Fernando Verdasco is degene die er het slechtst van afkomt in de tirade van Kyrgios. Hij walgt van het gedrag van de Spaanse nummer 38 van de ATP-ranking. "Hij maakt me echt gek. Ik wil er niet eens over praten. Hij maakt me zo boos, alleen als ik zijn naam al hoor", laat Kyrgios niets heel van Verdasco.

"Hij is de arrogantste persoon ooit. Hij groet nooit en denkt dat hij een geschenk van God is. Maar laten we eerlijk zijn: hij heeft een gemiddelde backhand en slaat slechts een bal over een net. Hij verwacht dat er van alles voor hem gedaan wordt en voelt zich té belangrijk."

Kyrgios is momenteel present op het graveltoernooi van Rome, waar hij in de tweede ronde staat. Donderdag treft hij de Noor Casper Ruud in de strijd om een plek in de achtste finales.