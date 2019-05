Maria Sharapova moet Roland Garros aan zich voorbij laten gaan. De voormalige nummer één van de wereld is niet op tijd hersteld van een operatie aan haar rechterschouder.

"Soms is de juiste beslissing niet de makkelijkste", schrijft Sharapova woensdag op haar Instagram-pagina. "Het goede nieuws is dat ik de training heb hervat en de krachten in mijn schouder langzaamaan weer opbouw."

De 32-jarige Russin kwam sinds eind januari niet meer in actie. Toen gaf ze op in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Sint-Petersburg, dat werd gewonnen door Kiki Bertens.

Sharapova schreef Roland Garros in 2012 en 2014 op haar naam. Vorig jaar reikte de Siberische tot de kwartfinales op het gravel in Parijs.

Haar toernooizege op Roland Garros in 2014 betekende de laatste Grand Slam-titel voor Sharapova. Eerder dit jaar strandde de mondiale nummer 35 op de Australian Open in de vierde ronde.

De 123e editie van Roland Garros gaat op 26 mei van start. Simona Halep verdedigt haar titel in de Franse hoofdstad.