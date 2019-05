Kiki Bertens komt woensdag niet meer in actie bij het WTA-toernooi van Rome. De partij van Bertens is verplaatst naar donderdag vanwege de aanhoudende regen in de Italiaanse hoofdstad.

De Wateringse treft op het Romeinse gravel in de tweede ronde Amanda Anisimova. De Amerikaanse lucky loser versloeg in de eerste ronde de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto in twee sets.

Bertens, vorige week winnaar van het prestigieuze toernooi van Madrid, is als zesde geplaatst in Rome en had daarom in de eerste ronde een bye.

Regen teisterde het toernooi de hele dag en er werd aan geen wedstrijd begonnen. Bij de mannen zijn onder meer de partijen van Roger Federer en Rafael Nadal verplaatst naar donderdag.

Federer treft de Portugees João Sousa in de tweede ronde. Rafael Nadal, achtvoudig winnaar in Rome, stuit op de Fransman Jérémy Chardy.