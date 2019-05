Arantxa Rus en Thiemo de Bakker hebben woensdag een wildcard gekregen voor het Libéma Open, het grastoernooi dat in juni wordt gehouden in Rosmalen.

Rus zal voor de negende keer meedoen op de banen van Autotron. De 28-jarige tennisster, die in 2017 haar beste prestatie neerzette door de kwartfinales te bereiken, is momenteel de nummer 129 van de wereld en daardoor niet rechtstreeks geplaatst voor het WTA-toernooi.

Rus zal ook in het dubbelspel actief zijn bij de Libéma Open. Ze vormt een duo met Michaëlla Krajicek, die in 2006 het toernooi won in het enkelspel.

Kiki Bertens zegde eerder al haar deelname toe aan het toernooi in Rosmalen. De huidige nummer vier van de wereld zal in het dubbelspel uitkomen aan de zijde van Demi Schuurs, die vorig jaar de titel won met de Belgische Elise Mertens.

De Bakker (30) debuteerde net als Rus in 2007 op het Nederlandse grastoernooi. Door de wildcard kan hij in juni voor de zesde keer deelnemen in Rosmalen. In 2014 stond de mondiale nummer 234 in de kwartfinales.