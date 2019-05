Roger Federer is teleurgesteld in de organisatie van het Masters-toernooi in Rome. De Italian Open besloot de ticketprijzen te verdubbelen nadat de Zwitser zijn deelname bevestigde.

"Ze hebben er op deze manier voor gezorgd dat de toeschouwers die eerder kaartjes hebben gekocht, worden beloond", zegt Federer dinsdag tegen de BBC. "Dat is een beetje vreemd."

"Dat neemt niet weg dat ik heel blij ben om hier te spelen. Hopelijk zal er fantastisch publiek dat voor een goede sfeer kan zorgen aanwezig zijn."

De nummer drie van de wereld zou in eerste instantie niet meedoen aan het toernooi in Rome. Afgelopen zaterdag kondigde hij aan toch in actie te komen in de Italiaanse hoofdstad.

Roger Federer moest vorige week zijn meerdere erkennen in Dominic Thiem. (Foto: Pro Shots)

Federer voor het eerst sinds 2016 in Rome

Federer komt voor de eerste keer sinds 2016 in actie bij het graveltoernooi in Rome. Destijds werd hij in de derde ronde uitgeschakeld door de Oostenrijker Dominic Thiem, zijn laatste partij op gravel in lange tijd.

Sindsdien sloeg de twintigvoudig Grand Slam-winnaar het gravelseizoen steevast over om zich zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op Wimbledon. Vorige week maakte hij in Madrid zijn rentree op het gemalen baksteen, waar hij in de kwartfinales eveneens tegen Thiem strandde.

"Ik vond dat ik goed speelde in Madrid", aldus Federer. "Dus daarom dacht ik: laat ik naar Rome gaan, een stad waar ik ook erg van houd. Ongeacht het resultaat denk ik dat het gewoon goed is om op dit moment wedstrijden te spelen."

Roger Federer in actie tijdens het Masters-toernooi van Madrid. (Foto: Pro Shots)

'Misschien goed om meer op zeeniveau te spelen'

"Madrid is een lastige plaats om te spelen. Ik had het gevoel dat het misschien goed is om meer op zeeniveau te spelen. Dat levert meer spanning op dan het spelen op een trainingsbaan in Zwitserland."

Federer, die in de eerste ronde een bye had, speelt in zijn openingspartij tegen de Portugees João Sousa, de mondiale nummer 72. Hij won het toernooi nog nooit, maar stond in 2003, 2006, 2013 en 2015 wel in de finale.

De voormalige nummer één van de wereld bereidt zich in Rome voor op Roland Garros, dat op 26 mei begint. Hij doet voor het eerst sinds 2015, toen hij de kwartfinales haalde, mee in Parijs.