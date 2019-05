Het sterk bezette WTA-toernooi van Rome krijgt woensdag geen nieuwe 'Sister Act' tussen Serena en Venus Williams. Serena Williams meldde zich dinsdag geblesseerd af voor haar partij in de tweede ronde.

De 37-jarige Williams trok zich terug wegens een knieblessure. Het is nog onduidelijk of ze later deze maand ook niet kan meedoen aan Roland Garros, dat op 26 mei van start gaat.

De 23-voudig Grand Slam-winnares maakte maandag haar rentree op gravel. Ze rekende in de eerste ronde in Rome in twee sets af met de Zweedse Rebecca Peterson.

Williams was sinds Roland Garros vorig jaar niet meer in actie gekomen op het gemalen baksteen. De huidige nummer elf van de wereld speelde in Rome haar eerste toernooi sinds ze in maart in actie kwam in Miami. Toen gaf ze in de derde ronde op.

Door de afmelding van Serena krijgt Venus Williams dus een walk-over. De 38-jarige Amerikaanse neemt het in de derde ronde op tegen haar als zevende geplaatste landgenote Sloane Stephens of de Britse Johanna Konta.

Kiki Bertens met haar trofee voor haar titel in Madrid. (Foto: Pro Shots)

Bertens treft Anisimova in tweede ronde

Kiki Bertens is ook van de partij in Rome. De Wateringse heeft in de eerste ronde een bye en speelt woensdag in de tweede ronde tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA-54).

De 27-jarige Bertens won zaterdag vol overtuiging het prestigieuze graveltoernooi van Madrid en steeg daardoor naar de vierde plek op de wereldranglijst. Ze is daarmee de beste Nederlandse tennisster ooit.

De speelsters bereiden zich in Rome voor op Roland Garros. Bertens haalde drie jaar geleden de halve finales op het Grand Slam-toernooi in Parijs, waarin ze haar meerdere moest erkennen in Serena Williams.