Serena Williams heeft maandag gewonnen bij haar eerste gravelpartij in bijna een jaar. De 23-voudig Grand Slam-winnares was bij het WTA-toernooi in Rome in de eerste ronde te sterk voor de Zweedse Rebecca Peterson.

De 37-jarige Williams boekte een solide zege in twee sets: 6-4 en 6-2. De partij in de Italiaanse hoofdstad duurde een uur en een kwartier.

Williams was sinds Roland Garros vorig jaar, toen ze zich geblesseerd terugtrok voor haar vierderondepartij tegen Maria Sharapova, niet meer in actie gekomen op gravel. Ze maakte in maart bij het hardcourttoernooi van Miami, waar ze zich ook al geblesseerd afmeldde, voor het laatst haar opwachting.

In de tweede ronde van het toernooi in Rome staat Williams woensdag voor de 31e keer tegenover haar zus Venus, die in de openingsronde in drie sets afrekende met de Belgische Elise Mertens: 7-5, 3-6 en 7-6 (4).

Serena Williams was lang de nummer één van de wereld, maar deed in 2017 een stap terug vanwege een zwangerschap. Inmiddels is ze de nummer tien van de WTA-ranking.

Serena Williams in actie tijdens haar eersterondepartij in Rome. (Foto: ANP)

Ook Bertens speelt in Rome

Kiki Bertens is ook present in Rome. De in vorm verkerende Nederlandse heeft in de eerste ronde een bye en neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA-54) of de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto (WTA-779).

De 27-jarige Bertens won zaterdag vol overtuiging het prestigieuze graveltoernooi van Madrid en steeg daardoor naar de vierde plek op de wereldranglijst. Ze is daarmee de beste Nederlandse tennisster ooit.

De speelsters bereiden zich voor op Roland Garros, dat eind deze maand begint. Bertens haalde drie jaar geleden de halve finales op het Grand Slam-toernooi in Parijs, waarna Serena Williams de meerdere was.