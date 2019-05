Novak Djokovic heeft zondag het Masters-toernooi van Madrid op zijn naam geschreven. De nummer één van de wereld rekende in de finale af met de Griek Stéfanos Tsitsipás. In het dubbelspel veroverde Jean-Julien Rojer samen met de Roemeen Horia Tecau de titel.

De 31-jarige Djokovic was in twee sets te sterk voor de twaalf jaar jongere Tsitsipás: 6-3 en 6-4. De partij tussen de Serviër en de mondiale nummer negen nam zo'n anderhalf uur in beslag.

Voor Djokovic is de derde keer dat hij het toernooi in Madrid wint. De vijftienvoudig Grand Slam-winnaar triomfeerde eerder op het Spaanse gravel in 2011 en 2016. Hij behaalde zijn eerste titel op gravel sinds Roland Garros in 2016.

Djokovic boekte zijn tweede toernooizege van dit jaar, nadat hij in januari voor de zevende keer in zijn carrière de Australian Open won. Daarna strandde hij vroegtijdig in Indian Wells, Miami en Monte Carlo.

Tsitsipás zorgde zaterdag in de halve eindstrijd nog voor een daverende verrassing met de uitschakeling van Rafael Nadal. Tegen Djokovic leverde hij direct zijn service in en wist hij de break achterstand in het vervolg van de eerste set niet meer weg te werken.

In het tweede bedrijf kon Tsitsipás langer gelijke tred houden met Djokovic, maar in de negende game werd hij toch gebroken. De Serviër behield vervolgens wel zijn eigen service en besliste de partij op zijn vierde matchpoint.

Novak Djokovic is uitzinnig van vreugde na zijn eerste toernooizege op gravel sinds Roland Garros 2016. (Foto: Pro Shots)

Rojer boekt eerste toernooizege dit jaar

In het dubbelspel versloegen Rojer en Tecau in de finale de Argentijn Diego Schwartzman en de Oostenrijker Dominic Thiem met 6-2 en 6-3.

Voor Rojer en Tecau is het de eerste toernooizege van dit jaar. Eerder verloor het duo de finale van het ATP-toernooi in Rotterdam.

De 37-jarige Rojer veroverde zijn 27e titel in het dubbelspel. Daarvan won hij er achttien met de drie jaar jongere Tecau. In 2016 triomfeerden ze ook al samen in Madrid.

Jean-Julien Rojer (rechts) en Horia Tecau (links) met de prijs voor hun dubbeltitel. (Foto: ANP)