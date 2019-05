Kiki Bertens heeft zich twee weken voor Roland Garros opgeworpen als serieuze titelkandidaat door zaterdag op imponerende wijze het graveltoernooi van Madrid te winnen. Oud-tennisser en televisiecommentator John van Lottum is onder de indruk van de Westlandse en ziet kansen voor haar op het Grand Slam-toernooi in Parijs.

"Bertens kan vanaf nu op graveltoernooien niet meer als outsider voor de titel worden gezien", benadrukt Van Lottum in gesprek met NUsport. "Ik had niet verwacht dat ze het toernooi in Madrid zo overtuigend zou winnen. Ze hoort nu gewoon bij de toppers en is een van de titelkandidaten voor Roland Garros."

De 27-jarige Bertens werd in Madrid ook al bij de titelkandidaten geschaard, maar met haar sterke spel overtrof ze de verwachtingen in de Spaanse hoofdstad. De kopvrouw van het Nederlandse tennis verloor op weg naar de finale geen set en wist topspeelsters als Petra Kvitová en Sloane Stephens met bij vlagen overtuigend tennis opzij te zetten.

Die vorm gaf ze zaterdag in de finale een vervolg door de mondiale nummer twee Simona Halep in twee sets te verslaan. Het resultaat: haar tweede titel van 2019, een geldbedrag van 1,2 miljoen euro en als kers op de taart de vierde plek op de WTA-ranking, de beste notering ooit voor een Nederlandse tennisster.

"Vooral haar zware forehands hebben indruk op me gemaakt", aldus de 43-jarige Van Lottum, die deze week voor FOX Sports het commentaar verzorgde tijdens de wedstrijden van Bertens. "Ze sloeg de ballen mooie hard en hoog over het net, een beetje zoals de gravelspecialisten bij de mannen doen."

"90 procent van de vrouwen kan daar niet goed mee omgaan. Daarnaast was haar eerste service ook weer heel sterk en vond ze tactisch de rust. Er lag extra druk op het toernooi in Madrid omdat ze veel punten voor de ranking moest verdedigen, maar ze was de hele week eigenlijk heel comfortabel."

Kiki Bertens schreeuwt het uit van geluk na haar zege op Simona Halep. (Foto: Pro Shots)

'Bertens gaat met veel vertrouwen naar Parijs'

Door haar fraaie overwinning in Madrid tankte Bertens het nodige vertrouwen voor Roland Garros, waar ze in 2016 nog tot de halve finales reikte. In 2017 (tweede ronde) en 2018 (derde ronde) wist ze de hooggespannen verwachtingen niet waar te maken, maar Bertens staat er volgens Van Lottum nu mentaal een stuk sterker voor.

"Bertens zei na haar zege in Madrid dat ze heel veel zin heeft in de komende weken en dat zegt voor mij genoeg. Ze weet dat ze niet meer zo snel zal wegzakken op de ranking en dat geeft ook de nodige rust", verwacht Van Lottum, die niet vindt dat Bertens de gedoodverfde favoriet is om Roland Garros te winnen.

"Ze hoort nu bij de toppers en is een van de titelkandidaten, maar bij de vrouwen kan iedereen van iedereen winnen. De lat komt wel steeds hoger te liggen en haar tegenstanders gaan haar natuurlijk ook behandelen als de nummer vier van de wereld. Maar ik denk dat Bertens straks met veel vertrouwen op de baan staat."

Komende week komt Bertens nog in actie op het graveltoernooi van Rome, haar laatste test ter voorbereiding op Roland Garros (26 mei-9 juni). Vorig jaar werd de kersverse nummer vier van de wereld al in de eerste ronde uitgeschakeld in Italië, waardoor ze deze editie veel punten kan veroveren voor de WTA-ranking.