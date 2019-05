Rafael Nadal is aan zijn minste gravelseizoen bezig sinds 2015, maar maakt zich nog geen grote zorgen over zijn vorm. De Spanjaard ging zaterdag voor de derde keer op rij onderuit in de halve finales van een graveltoernooi.

Bij het Masters-toernooi van Madrid verloor Nadal in drie sets van de Griek Stéfanos Tsitsipás: 6-4, 2-6 en 6-3.

"Het was niet mijn beste wedstrijd", erkende de mondiale nummer twee. "Ik wist wat me te doen stond, dat was duidelijk, maar ik was niet in staat om het te doen."

Nadal vocht zich in de tweede set terug in de wedstrijd, maar moest als eerste een break toestaan in de derde set en kwam er toen niet meer aan te pas tegen Tsitsipás. Daardoor ging de Spanjaard net als bij de toernooien van Monte Carlo en Barcelona onderuit bij de laatste vier.

Het was voor het laatst in 2004 dat Nadal aan het toernooi van Madrid begon zonder eerder in het jaar een titel gewonnen te hebben. "Ik heb veel prijzen gewonnen op deze ondergrond, maar dit jaar is dat helaas niet het geval. Ik ben er wel dichtbij geweest."

Rafael Nadal feliciteert Stáfanos Tsitsipás met zijn overwinning. (Foto: Pro Shots)

'Deze nederlaag niet te groot maken'

Nadal maakt zich nog geen zorgen over de rest van het gravelseizoen, waarin hij begin volgende maand zijn twaalfde titel op Roland Garros hoopt te winnen. "We moeten deze nederlaag niet groter maken dan hij is", besloot de Mallorcaan.

De twintigjarige Tsitsipás won voor het eerst in vier ontmoetingen van Nadal. "Ik ben erg blij dat ik mijn zenuwen onder controle hield en de wedstrijd kon beslissen. Dit was een van mijn moeilijkste overwinningen uit mijn loopbaan. Gevarieerd en onvoorspelbaar spelen was de sleutel tot succes vandaag."

Tsitsipás, nummer negen van de wereldranglijst, neemt het zondag in de finale op tegen Novak Djokovic. De Serviër was in de halve eindstrijd na twee tiebreaks te sterk voor de Oostenrijker Dominic Thiem.