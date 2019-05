Kiki Bertens is niet alleen dolblij, maar ook zeer trots op haar prestaties van deze week bij het sterk bezette WTA-toernooi in Madrid. De Wateringse pakte zaterdag op het Spaanse gravel de grootste titel uit haar carrière.

"Ik ben heel blij met deze prijs", jubelde Bertens bij de prijsuitreiking. "Het betekent heel veel voor mij, nadat ik de finale vorig jaar nog verloor."

Vorig jaar moest de 27-jarige Zuid-Hollandse in de eindstrijd in Madrid nog buigen voor Petra Kvitová. Zaterdag rekende ze overtuigend in twee sets af met Simona Halep.

"Simona, je dwong mij om mijn beste tennis spelen. Sorry voor de zege", vervolgde Bertens, die eerder deze week revanche nam op Kvitová en ook Sloane Stephens versloeg. Ze boekte haar negende toernooizege in haar loopbaan.

Kiki Bertens kan haar geluk niet op met de beker. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben echt trots op mijn spel'

Ze keek tevreden terug op haar spel in Madrid, waar ze ook titelverdedigster Kvitová en Sloane Stephens versloeg. "Ik ben echt heel trots op mijn spel deze week en vandaag in de finale. In het begin was ik even zoekende, maar ik speelde daarna heel solide en slim en heb de punten gemaakt die ik moest maken."

Bertens gaf toe dat ze op een aantal belangrijke momenten het geluk aan haar zijde had. "Op 4-3 in de tweede set sloeg ik de bal tegen de netband en raakte de bal Simona. Soms heb je ook een beetje geluk nodig. Maar ik ben heel blij hoe ik de partij daarna heb uitgespeeld."

Dankzij haar toernooizege klimt ze maandag naar de historische vierde plaats op de wereldranglijst. Daarmee bereikt ze haar hoogste positie ooit en is ze bovendien de beste Nederlandse tennisster ooit. Ze lost Betty Stöve af, die in 1977 de mondiale nummer vijf was.

Simona Halep (links) en Kiki Bertens (rechts) met de prijzen. (Foto: Pro Shots)

'Kiki verdiende de overwinning'

Halep was onder de indruk van het spel van Bertens en had er vrede mee dat ze de overwinning aan de Nederlandse moest laten. "Kiki verdiende het om deze finale te winnen", complimenteerde ze haar opponente in de finale.

"Ze speelde vandaag beter en liet de hele week al geweldig tennis zien. Hopelijk treffen we elkaar vaker en kan ik revanche nemen."

Vorig jaar stonden Bertens en Halep ook al tegenover elkaar in de finale van het sterk bezette toernooi in Cincinnati. Ook toen dolf de Roemeense het onderspit.