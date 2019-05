Stéfanos Tsitsipás heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het Masters-toernooi in Madrid. De Griek verraste bij de laatste vier Rafael Nadal en neemt het zondag in de eindstrijd op tegen Novak Djokovic, die afrekende met Dominic Thiem.

De twintigjarige Tsitsipás boekte een zwaarbevochten overwinning op Nadal: 6-4, 2-6, 6-3. De partij tussen de nummer negen van de wereld en de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar nam meer dan 2,5 uur in beslag.

In de eerste set nam Tsitsipás tot tweemaal toe een break voorsprong, maar Nadal herstelde het evenwicht telkens. Een derde break kwam de 32-jarige Spanjaard niet meer te boven.

Nadal raakte niet van slag door het setverlies en gunde zijn opponent in het tweede bedrijf slechts twee games. In de beslissende set werkte Tsitsipás in de tweede game twee breakpoints weg, waarna hij op 2-2 zelf wel toesloeg.

Hij liep vervolgens uit naar 5-2 en mocht serveren voor de wedstrijd. Nadal, die het toernooi in Madrid vijf keer op zijn naam schreef, gaf zich echter niet gewonnen en brak terug. Een game later moest de mondiale nummer twee alsnog buigen voor Tsitsipás, die de partij op zijn vierde matchpoint besliste.

Teleurstelling bij Rafael Nadal na een verloren punt tegen Tsitsipás. (Foto: Pro Shots)

Djokovic zet Thiem in twee tiebreaks opzij

In de andere halve finale versloeg de 31-jarige Djokovic de zes jaar jongere Thiem met 7-6 (2) en 7-6 (4). De partij tussen de nummer één van de wereld en de mondiale nummer vijf duurde bijna 2,5 uur.

In de eerste set kwam Djokovic een break achter, maar de Serviër herpakte zich en trok de set in de tiebreak naar zich toe. Ook in set twee nam Thiem - in de vorige ronde te sterk voor Roger Federer - een break voorsprong, waarna Djokovic zich opnieuw terug knokte en in de tiebreak toesloeg.

Djokovic reikte in Madrid ook in 2011 en 2016 tot de finale en beide keren pakte hij de titel op het Spaanse gravel.

Alle tennissers bereiden zich voor op Roland Garros, dat eind deze maand begint. Nadal is titelverdediger bij het Grand Slam-toernooi in Parijs.

Novak Djokovic had het niet eenvoudig met Dominic Thiem. (Foto: Pro Shots)

Haase ontbreekt ook in Rome

Robin Haase ontbreekt volgende week ook op het Masters-toernooi van Rome. Hij moest al in de eerste ronde van de kwalificaties buigen voor de Brit Daniel Evans: 2-6 en 4-6.

Haase is als nummer 62 van de wereld niet meer automatisch verzekerd van deelname aan Masters-toernooien. Hij bleef vorige week in Madrid steken in de tweede ronde van de kwalificaties.

De geboren Hagenaar wist nog wel de Australiër Bernard Tomic te verslaan, maar hij moest daarna buigen voor de Fransman Pierre-Hugues Herbert.

Haase haalde vorig jaar zowel in Madrid als Rome de tweede ronde van het hoofdtoernooi, waardoor hij vermoedelijk verder zal zakken op de wereldranglijst.