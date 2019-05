Novak Djokovic heeft zaterdag voor de derde keer in zijn loopbaan de finale van het Masters-toernooi in Madrid bereikt. De Serviër rekende in de halve eindstrijd af met Dominic Thiem.

De 31-jarige Djokovic won met 7-6 (2) en 7-6 (4). De partij tussen de nummer één van de wereld en de mondiale nummer vijf duurde bijna 2,5 uur.

In de eerste set kwam Djokovic een break achter, maar de Serviër herpakte zich en trok de set in de tiebreak naar zich toe. Ook in set twee nam Thiem - in de vorige ronde te sterk voor Roger Federer - een break voorsprong, waarna Djokovic zich opnieuw terug knokte en in de tiebreak toesloeg.

Djokovic reikte in Madrid ook in 2011 en 2016 tot de finale en beide keren pakte hij de titel op het Spaanse gravel. In de jacht op zijn derde eindzege treft hij Rafael Nadal of Stéfanos Tsitsipás, die later op zaterdag tegen elkaar spelen.

Alle tennissers bereiden zich voor op Roland Garros, dat eind deze maand begint. Nadal is titelverdediger bij het Grand Slam-toernooi in Parijs.

Bertens in vrouwenfinale

Bij het vrouwentoernooi in Madrid staat Kiki Bertens zaterdag in de eindstrijd. De nummer zeven van de wereld bereikte de finale vrijdag door Sloane Stephens te verslaan.

In de strijd om de eindzege staat Bertens tegenover Simona Halep, die op Roland Garros geldt als titelverdedigster.

Haase ontbreekt ook in Rome

Robin Haase ontbreekt volgende week ook op het Masters-toernooi van Rome. Hij moest al in de eerste ronde van de kwalificaties buigen voor de Brit Daniel Evans: 2-6 en 4-6.

Haase is als nummer 62 van de wereld niet meer automatisch verzekerd van deelname aan Masters-toernooien. Hij bleef vorige week in Madrid steken in de tweede ronde van de kwalificaties.

De geboren Hagenaar wist nog wel de Australiër Bernard Tomic te verslaan, maar hij moest daarna buigen voor de Fransman Pierre-Hugues Herbert.

Haase haalde vorig jaar zowel in Madrid als Rome de tweede ronde van het hoofdtoernooi, waardoor hij vermoedelijk verder zal zakken op de wereldranglijst.