Roger Federer baalt als een stekker van zijn wrede nederlaag in de kwartfinales van het Masters-toernooi in Madrid. De nummer drie van de wereld kreeg vrijdagavond meerdere matchpoints tegen Dominic Thiem, maar trok desondanks in drie sets aan het kortste eind tegen de Oostenrijker (6-3, 6-7 (11) en 4-6).

"Een wedstrijd verliezen nadat je zelf matchpoints onbenut hebt gelaten, is het ergste wat er is", zei Federer op zijn persconferentie. "Zo voel ik me dan ook. Het is frustrerend, maar over het algemeen heb ik gewoon een goede week gehad."

De 37-jarige Zwitser begon nog goed aan zijn partij tegen Thiem door de eerste set overtuigend te winnen. In het tweede bedrijf kreeg Federer in de tiebreak twee kansen om de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen, maar Thiem sloeg die matchpoints weg en liep uiteindelijk overtuigend uit naar de overwinning.

Desondanks kan Federer terugkijken op een verdienstelijke rentree in Madrid. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar deed voor het eerst sinds mei 2016 mee aan een graveltoernooi, nadat hij wedstrijden op die ondergrond de laatste jaren ontweek om zich zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op Wimbledon.

Federer bedankt het publiek voor de steun in Madrid. (Foto: Pro Shots)

Federer sluit terugkeer in Madrid niet uit

Federer houdt dan ook een tevreden gevoel over aan zijn eerste graveltoernooi in drie jaar. "Ik ben erg tevreden over mijn spel en heb een aantal goede wedstrijden gespeeld", zei de drievoudig winnaar in Madrid, die zich voorbereidt op Roland Garros van eind deze maand.

"Mijn eerste partij tegen Richard Gasquet was fijn om er in te komen, maar ik ben vooral tevreden over mijn spel tegen Thiem en Gaël Monfils (achtste finales, red.). Dat zijn jongens die moeilijk te verslaan zijn op gravel. Ik voel me op dit moment goed op deze ondergrond."

Federer, die komende week normaal gesproken ook meedoet aan het graveltoernooi in Rome, weet nog niet of hij volgend jaar weer terugkeert in Madrid. "Dat weet ik echt nog niet. Ik geniet er wel van om hier te spelen en sluit een terugkeer niet uit, maar mijn plannen voor volgend jaar zijn nog niet bekend."