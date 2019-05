Kiki Bertens is trots dat ze er net als vorig jaar in is geslaagd om de finale van het sterk bezette graveltoernooi in Madrid te bereiken. De Westlandse, die zaterdagavond in de eindstrijd tegenover Simona Halep staat, is vooral blij dat haar service dit jaar zo goed loopt.

"Het voelt supergoed dat ik hier voor het tweede jaar op rij in de finale sta", zei een tevreden Bertens vrijdagavond na haar overwinning op Sloane Stephens (6-2 en 7-5) tegen FOX Sports. "Ik vind het geweldig hier. Het is tot nu toe een erg mooie week, hopelijk kan ik die nu mooi afsluiten."

De 27-jarige Bertens laat deze week in Madrid zien over een uitstekende vorm te beschikken in aanloop naar Roland Garros. De kopvrouw van het Nederlandse tennis, die in de kwartfinales al overtuigend afrekende met de als tweede geplaatste Petra Kvitová, verloor het hele toernooi sowieso nog geen enkele set.

Daar leek vrijdagavond tegen Stephens verandering in te komen. De Amerikaanse nummer acht van de wereld kreeg in het tweede bedrijf liefst drie setpunten, maar Bertens wist ze allemaal weg te slaan en even later de wedstrijd in haar voordeel te beslissen.

"Mijn service heeft me dit jaar al heel veel geholpen en dat was nu ook weer zo", zei Bertens. "Het was een moeilijke dag, maar het gaf veel vertrouwen dat ik in staat was om meerdere break- en setpoints weg te slaan. Na het overleven van die setpunten speelde ik mijn betere tennis en wist ik de wedstrijd gelukkig af te maken."

Bertens brak in tranen uit na het veiligstellen van de zege. (Foto: Pro Shots)

'Ben helemaal klaar voor finale'

In de finale van zaterdagavond (18.30 uur) wacht voor Bertens een krachtmeting met de als derde geplaatste Halep, die zich vrijdag voor de eindstrijd plaatste door de Zwitserse Belinda Bencic in drie sets te verslaan: 6-2, 6-7 (2) en 6-0.

Halep en Bertens zijn geen onbekenden van elkaar, want ze stonden vorig jaar nog tegenover elkaar in de finale van het prestigieuze hardcourttoernooi in Cincinatti. Bertens trok toen na een driesetter aan het langste eind tegen de Roland Garros-winnares van 2018.

"Daar heb ik mooie herinneringen aan. Die finale was een fysiek gevecht en dat zal nu ook weer zo zijn. We spelen nu bovendien allebei op onze favoriete ondergrond, dus het wordt een heel mooi gevecht. Ik ben er helemaal klaar voor."

Zowel voor Bertens als Halep staat er veel op het spel met het oog op de WTA-ranking. Halep mag zich bij een zege op de Nederlandse de nieuwe nummer één van de wereld noemen en Bertens stijgt bij het veroveren van de titel naar de historische vierde plek op de wereldranglijst.