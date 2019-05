Kiki Bertens heeft vrijdagavond op overtuigende wijze de finale van het sterk bezette graveltoernooi in Madrid bereikt. De Nederlandse was in de Spaanse hoofdstad na een partij van een anderhalf uur een maatje te groot voor de Amerikaanse Sloane Stephens: 6-2 en 7-5.

Bertens evenaarde daarmee haar prestatie van vorig jaar, toen ze ook knap de eindstrijd bereikte. De 27-jarige Westlandse ging toen in de finale in drie sets onderuit tegen Petra Kvitová, die ze dit keer in de kwartfinales wist te verslaan.

Het opnieuw bereiken van de eindstrijd in Madrid is ook goed nieuws voor de plek van Bertens op de wereldranglijst. De kopvrouw van het Nederlandse tennis, die zich voorbereidt op Roland Garros (26 mei-9 juni), heeft door haar prestaties van vorig jaar veel punten te verdedigen op het Spaanse gravel.

In de jacht op haar tweede titel van dit jaar - Bertens won begin 2019 al het hardcourttoernooi in het Russische Sint-Petersburg - neemt de nummer zeven van de wereld het op tegen Simona Halep. De Roemeense was in haar halve finale in drie sets te sterk voor de Zwitserse Belinda Bencic: 6-2, 6-7 (2), 6-0.

Als Halep zaterdag de finale tegen Bertens wint, mag ze zich de nieuwe nummer één van de wereld noemen. Op dit moment is dat nog de Japanse Naomi Osaka, maar die werd al in de kwartfinales uitgeschakeld in Madrid.

Mocht Bertens het toernooi op haar naam schrijven, dan klimt ze naar de vierde plaats op de wereldranglijst. In dat geval bereikt ze haar hoogste ranking in haar carrière.

Stephens baalde bij vlagen van haar eigen spel tegen Bertens. (Foto: Pro Shots)

Bertens begint uitstekend tegen Stephens

Bertens kende een uitstekende start van haar partij tegen Stephens, die in de twee voorgaande ontmoetingen nog te sterk was voor de Nederlandse. Bertens pakte direct de servicegame van de de US Open-winnares van 2017 en hield die break voorsprong met hangen en wurgen vast door in de tweede game vier breakpoints weg te slaan.

Op 3-1 sloeg Bertens opnieuw toe op de service van Stephens, die er daarna niet meer aan te pas kwam en de eerste set aan de Wateringse moest laten. In het tweede bedrijf leek Stephens zich na een peptalk van de Nederlandse coach Sven Groeneveld op te richten. Ze bood meer tegenstand en kwam ook op een break voorsprong.

Bertens toonde veerkracht door direct daarna weer de servicegame van Stephens te winnen en de stand even later gelijk te trekken (4-4). De Amerikaanse nummer acht van de wereld leek de tweede set alsnog te pakken nadat ze op 5-4 met 0-40 voor stond, maar Bertens slaagde erin alle drie de setpunten weg te werken.

Die indrukwekkende comeback gaf ze een passend vervolg door op 5-5 een break te forceren. Bertens behield daarna zelf wel haar opslag en plaatste zich zo voor het tweede jaar op rij voor de finale in Madrid.